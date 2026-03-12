Русия обстреля болница в Херсон, има ранени

Р уски войски обстреляха болница в Херсон и раниха трима души, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на Херсонската регионална военна администрация.

"Още една ужасна нощ", какво става в Херсон

„Около 10:00 часа руските окупатори отново обстреляха една от болниците в Херсон. В следствие на атаката 21-годишен мъж, 22-годишна жена и 60-жена получиха наранявания от взривната вълна, сътресение и рани от шрапнел“, се казва в публикацията.

След масираната атака в Херсон: 4 души са загинали, а 9 са ранени

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон.

Руски обстрел на Херсон уби четирима души

Укринформ посочва, че руснаците периодично атакуват болницата в Днипропетровски район от 16 февруари.