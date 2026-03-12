Свят

Русия обстреля болница в Херсон, има ранени

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон

12 март 2026, 16:30
Източник: Getty Images

Р уски войски обстреляха болница в Херсон и раниха трима души, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на Херсонската регионална военна администрация.

„Около 10:00 часа руските окупатори отново обстреляха една от болниците в Херсон. В следствие на атаката 21-годишен мъж, 22-годишна жена и 60-жена получиха наранявания от взривната вълна, сътресение и рани от шрапнел“, се казва в публикацията.

Военната администрация уточни, че тримата са били ранени при руски обстрел на Днипропетровски район на Херсон.

Укринформ посочва, че руснаците периодично атакуват болницата в Днипропетровски район от 16 февруари.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
