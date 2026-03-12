Свят

Кремъл обвини Украйна в "безотговорни атаки"

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, каза Песков

12 март 2026, 16:24
Източник: БТА

К ремъл обвини Киев, че е извършил "безотговорна" атака с дронове срещу енергиен обект в южната част на Русия, който доставя газ на Турция, предаде Франс прес.

Киев за дроновете срещу Кремъл: Русия готви атака

"Снощи имаше нов опит за удари с дронове срещу компресорна станция", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той нарече газопровода "международно съоръжение", което "гарантира енергийната сигурност на Турция".

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, добави Песков, цитиран от ТАСС, като коментар за плановете на украинския президент Володимир Зеленски и френския му колега Еманюел Макрон да се срещнат, за да обсъдят продължаването на натиска върху Русия.

Русия обвини Украйна, че се опитва да провали споразумението между Тръмп и Путин

"В този случай киевският режим продължава своята последователна линия на възпрепятстване на мирния процес, опитва се да го прави по различни начини и в този случай намира положителна реакция в европейските столици", заяви говорителят на Кремъл.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
