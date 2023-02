Кърваво убийство в Съри: Жена ликвидира съпруга си, за да запази мръсната си тайна

З а Флорънс Самарасинха казват, че е манипулативна жена, която би направила всичко, за да постигне целта си. Готова е да плати всяка цена, за да прикрие своя двойствен живот, пропит от хазарт, дългове, проституция и лъжи. Но това се оказва недостатъчно.

Нимал Самарасинха е родом от Шри Ланка. През 70-те години се мести във Великобритания. Работи като инженер. Мъжът е изключително отдаден на професията си и е убеден, че усърдната работа един ден ще му се отплати. Нимал се запознава с Флорънс, когато завършва обучението си. Малко след това той се озовава от грешната страна на закона. Нимал просрочва визата си и прекарва зад решетките за 6 месеца.

След като излиза на свобода, животът му потръгва. Жени се за Флорънс през 1978 година. Само година по-късно се ражда единственото им дете Мишел.

The latest episode of the UK True Crime Podcast is from South London in 1992. I look at the puzzling murder of Nimal Samarasinha (pictured with his wife Florence). The story again demonstrates the contrast between the lives we portray to others and the reality. #truecrime pic.twitter.com/L4i695rgdq