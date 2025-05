Защо хората са загубили козината си: Изненадващата истина за еволюцията ни като бозайници без косми

В свят, в който повечето бозайници са покрити с гъста козина, хората са доста уникални. От безкрайните уроци за грижа за косата до дебатите за епилация и бръснене - ние всъщност прекарваме много време в мисли за косата си, пише Times of India. Но спирали ли сте някога да се замислите за по-важния въпрос?

Защо хората са предимно без косми?

Хората принадлежат към група животни, известни с козината, космите и мустаците си - ключови характеристики, които някога са осигурявали защита, топлина и оцеляване. Но някъде по пътя на еволюцията си сме започнали да се лишаваме от тази дебела покривка. Днес, въпреки че все още имаме следи от косми по ръцете, краката и тялото си, те нямат нищо общо с гъстата козина, която имат нашите най-близки роднини.

Учените вече знаят, че тази промяна не е била случайна мутация или козметична прищявка. Това е адаптивен отговор на околната среда, записан дълбоко в нашата ДНК. Изследванията хвърлят нова светлина върху това как и защо хората са загубили козината си, предлагайки нов поглед върху историята на нашата еволюция.

