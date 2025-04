Ужасяваща експлозия в жилищен район в Китай, най-малко 17 са ранени

Н ай-малко 17 души са били ранени при взрива, разтърсил днес жилищен квартал на град Тайюан, административен център на китайската провинция Шанси, съобщава китайската държавна телевизия. Четирима от ранените са в тежко състояние.

Взривът е станал в 13 ч. местно време в квартала Саодан. Причините за експлозията не се съобщават. Той е бил толкова силен, че е изпочупили прозорците на сгради на 100 метра отстояние

BREAKING NEWS: EXPLOSION STRIKES RESIDENTIAL ZONE IN SHANXI, CHINA



An explosion has shaken a residential area in Shanxi Province, China, sending thick smoke into the air and shattering windows in nearby buildings. No words on casualties. Source: CCTV / Reuters pic.twitter.com/qLbHzNYeJU