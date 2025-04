Задържаха заподозрян за стрелбата в Швеция, при която загинаха трима души

Ш ведската полиция съобщи днес, че е задържала заподозрян след стрелбата в град Упсала, при която бяха убити трима души, предаде Ройтерс.

Арестуваният е на 16 години, заподозрян е в убийство и е един от няколкото задържани, които се разпитват в рамките на разследването по случая, съобщи полицията. Властите уточниха, че стрелбата е станала във фризьорски салон в Упсала, четвъртият по големите град в страна, разположен северно от столицата Стокхолм.

Sweden is at war with criminal gangs, but the only ones fighting are the gangs. Politicians have blinders on and pretend nothing is happening.



BREAKING 3 DEAD SHOOTING Uppsala SWEDEN



Three people are dead following a shooting in Uppsala.The police have initiated a so-called… pic.twitter.com/qzMLjVOnVd