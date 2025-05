САЩ и Украйна подписаха дългоочакваното споразумение за редкоземните метали

С лед месеци на напрегнати преговори Съединените щати и Украйна подписаха ключово споразумение за съвместна експлоатация на енергийните и минерални ресурси на страната, като част от усилията за възстановяване на украинската икономика след разрушителната война с Русия, предаде BBC.

Сделката предвижда създаването на фонд за инвестиции в реконструкцията на Украйна, с цел стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на глобални инвестиции в страната. Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че това е ясен знак за ангажираността на двете страни към дълготраен мир и просперитет в региона.

За украинското правителство, новото споразумение е от решаващо значение, тъй като то отваря пътя към нови форми на американска военна помощ. Киев притежава огромни залежи на стратегически важни минерали като графит, титан и литий — суровини с критично значение за възобновяемата енергия, военната индустрия и високотехнологичната инфраструктура.

Сделката идва на фона на продължаващата търговска война между САЩ и Китай — държавата, която в момента осигурява около 90% от световните запаси на редкоземни елементи. Новото партньорство между Вашингтон и Киев цели да намали тази зависимост, като предостави на САЩ достъп до алтернативни източници на критични суровини.

В официално изявление на Министерството на финансите на САЩ се подчертава, че новосъздаденият Фонд за реконструкция на Украйна признава „значителната финансова и материална подкрепа“, която Америка е оказала от началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

„Това споразумение ще помогне да се отключи потенциалът на Украйна за растеж“, каза Скот Бесент в свое видеообръщение.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump ’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh

Риториката на съобщението демонстрира необичайна степен на солидарност с Украйна от страна на администрацията на Доналд Тръмп. В текста се говори за „пълномащабната инвазия на Русия“ и се подчертава, че „нито една държава или лице, финансирало или снабдявало руската военна машина, няма да бъде допуснато да печели от възстановяването на Украйна“.

Кремъл все още не е реагирал официално на новината за споразумението.

Украинският вицепремиер Юлия Свириденко, която пристигна във Вашингтон за подписването на сделката, написа в публикация в социалната мрежа X, че новият фонд ще „привлече глобални инвестиции в страната ни“. Тя уточни, че проектите ще обхващат области като добив на минерали, нефт и газ, като природните ресурси ще останат собственост на Украйна.

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83