Масова стрелба в Швеция, убити

Ш ведската полиция съобщи, че е потвърдена смъртта на трима души след стрелба във вторник в Упсала, град близо до Стокхолм, и "разследва инцидента като убийство", предаде "Асошиейтед прес".

В изявление полицията посочи, че е получила обаждания от граждани, които са казали, че са чули шум, звучащ като стрелба в центъра на града.

"Няколко души са открити с наранявания, които показват стрелба", съобщи по-рано полицията.

Голяма зона е отцепена и на мястото на инцидента се извършват разследващи действия.

Според "Мирър" полицията издирва мъж, избягал с електрически скутер.

Служителите на реда са реагирали на множество обаждания за силни трясъци близо до площад "Ваксала" в Упсала малко след 17:00 часа във вторник следобед.

Започнала е голяма полицейска операция, като хеликоптер обикаля над град и има блокади по пътищата.

Шведската транспортна администрация обяви, че влаковете са спрени заради полицейската операция.

