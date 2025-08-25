29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

К олко дълго можете да задържите дъха си? 30 секунди? Минута? По-дълго?

Какъвто и да е отговорът ви, има много голяма вероятност да не е толкова дълго, колкото някои водолази. Независимо дали чрез култура, еволюция или просто странно специфична мания на един човек, има много хора по света, които са видели класификацията на хората като сухоземни животни и са си помислили „не“ – и понякога границите, които могат да достигнат, са едва ли за вярване, пише Iflscience.

И така: колко дълго може човек да задържи дъха си? Отговорът е... много повече, отколкото вероятно си мислите.

Хеньо от Корея: 1-3 минути

Остров Чеджу се намира на около 80 километра южно от Корея и е едно от местата, където традиционните начини на живот са се запазили най-дълго. Там все още може да се намери шаманизъм, а езикът Чеджу, макар и считан за критично застрашен, все още се говори.

А на бреговете, Хеньо – буквално „морски жени“ – все още се гмуркат за прехраната си.

„Жените са отговаряли за гмуркането за морски дарове, за да осигуряват прехраната на семействата си от 17-ти век“, обяснява списание Oceanographic Magazine , „когато много от мъжете са били или мобилизирани в армията, или са загубили живота си в морето, докато са ловили риба.“

„Освен това, корейският владетел по това време е наложил високи данъци върху доходите на мъжете, но е освободил труда на жените“, добавя се в него. „Жените на острова са нямали друг избор, освен да станат основните фигури, изхранващи семействата си.“

Резултатът били поколения водолази, всички жени, които започнали да се обучават за работата на 11-годишна възраст и продължили... е, почти завинаги, като се има предвид, че средната им възраст в момента е 70 години. Жените се гмуркат до 10 часа на ден и прекарват повече от половината от това време под водата, според ново проучване, което е проследило групата и отбелязва, че те прекарват „по-голяма част от времето в морето на ден от полярните мечки“, както и „най-много време, прекарано под вода сред всички измерени хора“.

Докато средното гмуркане е продължило само около 11 секунди, те могат да издържат две или три минути без кислород, ако е необходимо – и причината за това не е само тренировка. Проучването идва малко след друго от същите изследователи , които откриха две генетични мутации, специфични за тази група: едната, която подобрява поносимостта на водолазите към студ, а другата, която намалява диастоличното кръвно налягане.

Това, съчетано с промените в рефлекса за гмуркане при бозайниците – физиологичните промени, които се задействат, за да помогнат за запазването на кислород, когато се потопите във вода – които според експертите всеки може да научи, са оставили Хеньо с тела, перфектно проектирани за водния живот.

„Това е най-близкото до русалка“, каза пред Science News тази седмица Крис Макнайт, биолог, специализиран в морски бозайници, в университета Сейнт Андрюс и един от съавторите на новата статия. Но може ли това да бъде победено?

Баджауските „морски номади“ от Югоизточна Азия: до 13 минути

Тръгнете на юг от Корея и в крайна сметка ще стигнете до морето Сулу в Югоизточна Азия. Там, в продължение на 1000 или повече години, номадският народ Баджау е превърнал водата в свой дом по начин, с който малцина могат да се похвалят освен научнофантастичното продължение на Джеймс Камерън.

„Начинът, по който се гмуркат, е толкова естествен“, каза Мелиса Илардо, еволюционен генетик, сега работеща в Университета на Юта, пред CNN през 2018 г. „Няма нищо по-хубаво от това да ги видиш във водата.“

Фрийдайвърите от Баджау – и това е най-истинският смисъл на думата, тъй като се гмуркат на стотици метри под вода „само с комплект тежести и чифт дървени очила“, посочват Илардо и нейните колеги в статия от същата година – могат да прекарат без въздух до 13 минути, често прекарвайки до 60 процента от работния си ден във водата.

„Това всъщност не може да се сравни с никой друг човек, Най-близкото до това са морските видри“, каза Илардо.

И така, каква е тайната на Баджау? С една дума: еволюция. Макар че не са чак толкова далеч от останалите, колкото морската видра, те имат значително различна физиология от останалите – поне в една конкретна област: слезките им са до 50 процента по-големи от тези на народа Салуан, етническа група, живееща (на сушата) на близкия остров Сулавеси.

„Слезката е странна“, каза Илардо пред CNN. „Не бях чувал много за слезката. Знам, че може да се живее и без слезка, така че си помислих: „Какво изобщо прави слезката?“

Това е добър въпрос и отговорът се разкрива към края на преживяването със задържане на дъха. Първо, сърцето ви се забавя, за да намали количеството използван кислород; след това кръвоносните съдове в крайниците се затварят, така че кръвният поток да може да се поддържа до най-жизненоважните органи. Накрая, далакът се свива, изхвърляйки в тялото последен резервоар от наситени с кислород червени кръвни клетки.

Това не е единствената генетична разлика между Баджау и Салуан. Илардо и нейният екип откриха гена PDE10A и в първата, но не и във втората – смята се, че той контролира функцията на щитовидната жлеза и е свързан с размера на далака при мишки.

Макар че ролята на културата и огромното количество живот, прекаран във водата, не могат да бъдат надценени, изглежда, че Баджау играят с подредена колода. А причината за това, предполага Илардо, може просто да е оцеляването на най-силните: „Свободното гмуркане е изключително опасно“, каза тя, „и затова дори висококвалифицираните свободни гмуркачи често умират, защото губят съзнание при изплуване и се давят.“

„Ако това се случва в продължение на хиляди години, тогава хората, които оцеляват, са тези, които носят гените, които им дават предимство.“

Един човек от Хърватия: половин час

Витомир Маричич, фрийдайвър от Хърватия, успява да надмине всички предимства на генерационното обучение и ДНК мутациите, като тази година успява да задържи дъха си за цели 29 минути и 3 секунди. Това е най-дългото доброволно задържано дишане под вода, регистрирано в историята, според Книгата на рекордите на Гинес, като предишният рекорд е подобрен с почти пет минути.

Но как един мъж от Европа е успял да надмине толкова много цялата тази традиционна мъдрост и генетични адаптации? Е, той е получил известна помощ. „Преди опита Витомир е вдишвал чист кислород в продължение на десет минути“, отбелязва видео, публикувано на страницата на водолаза в Instagram на 26 юни. „Това е заредило кръвта му със свръхвисоко налягане, разтваряйки O 2 не само в червените кръвни клетки, но и в плазмата – нещо, което не се случва нормално.“

Поради това, обяснява видеото, „той започва гмуркането с почти пет пъти повече кислород от обикновено“.

Но само поемането на голяма глътка въздух не е достатъчно, за да оцелее толкова дълго без дишане. Друго предимство, което Маричич имаше пред водолазите от Хеньо и Баджау, беше, че той... ами, той не правеше нищо.

„Става въпрос за това колко малко въздух ви е необходим“, се казва във видеото. „Без паника. Без мисли. Само тишина. Така издържате 29 минути.“

Да издържи почти половин час без дишане, поставя Маричич далеч отвъд това, което повечето хора могат да направят, и всъщност това е по-дълго, отколкото повечето делфини могат да оцелеят, без да се издигат на повърхността за въздух.

И за тези, които се оплакват от добавения кислород и задържането на въздуха при заседнал начин на живот – е, не сте сами. Такива помощи са „нещо като допинг“, каза пред Wired през 2017 г. Алейкс Сегура, предишният рекордьор, който издържа 24 минути без въздух – въпреки че, разбира се, е използвал същите техники за този рекорд. „24-минутно задържане на дъха е интересно постижение от физиологична гледна точка“, твърди той, дори и да се съгласява, че е малко измама.

Но бъдете сигурни, че Маричич има впечатляващ капацитет дори без чист кислород: той е на седмо място в света по статична апнея, техническият термин за „задържане на дъха наистина дълго време“, с рекордно време от 10 минути и 8 секунди (световният рекорд се държи от французина Стефан Мифсуд, който издържа 11 минути и 35 секунди без дишане през 2009 г.).

Ще остане ли някой от тези рекорди непобеден? Вероятно не. Няма представа къде ще бъде горната граница на човешките възможности – данните и моделирането предполагат, че вече сме близо до нея, като подобренията идват със секунди, а не с минути, но рекордът на Маричич, по ирония на съдбата, надминава това.

„Не знам“ каква би била физиологичната граница. Половин час? Мисля, че повече. Винаги си мислим, че сме достигнали границата. Но винаги грешим" , каза Сегура пред Wired.