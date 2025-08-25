България

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

Зелената система на града е морално остаряла, заяви зам.-кметът по екология на район "Северен" Цветомир Цветков

25 август 2025, 07:46
Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен

Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)
Локализираха пожара в квартал

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София
Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта
И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас
Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България

Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България
След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

Д ен след трагичния инцидент, при който 78-годишен мъж загина, затиснат от паднал клон на дърво в Пловдив, от районната администрация излязоха с първи коментар. Оказва се, че дървото, причинило смъртта на възрастния мъж, докато е седял на пейка, е било фитосанитарно здраво. Това заяви в ефира на NOVA Цветомир Цветков, заместник-кмет по екология на район "Северен" в Пловдив.

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

"Проверката за това конкретно дърво, което е предизвикало инцидента с фатален край, е, че то е било фитосанитарно здраво. Тоест, клоните му са здрави, било е с листа, няма видими следи от заболяване, типично за този вид", обясни Цветков.

Той допълни, че администрацията не работи само по сигнали на граждани, а експертите извършват и ежедневни проверки на терен.

Според зам.-кмета, причината за подобни инциденти е системна и касае цялата зелена система на Пловдив, а не само район "Северен".

"Състоянието на зелената система в Пловдив, касаеща дървесната растителност, е морално остаряла. Дърветата са доста стари", подчерта той.

Цветков изтъкна, че са необходими бързи и сериозни мерки за справяне с проблема, които районната администрация не може да предприеме сама. Като конкретни стъпки той посочи нуждата от цялостна дигитализация и паспортизация на дърветата в града.

"Нуждаем се от много повече ресурси, за да можем да си вършим по-качествено работата", заяви той и уточни, че за район "Северен" за тази дейност отговарят едва четирима души.

Цветомир Цветков изказа своите съболезнования на близките на починалия мъж и увери, че неговият екип е на терен и извършва проверки на растителността в района на инцидента.

Източник: NOVA    
Плевен дърво починал мъж
Последвайте ни
След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

pariteni.bg
Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 3 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 3 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 3 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 3 дни

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дим над Сана след израелските въздушни удари в неделя

Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен

Свят Преди 18 минути

Атаката е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Любопитно Преди 1 час

Какво трябва да попитате мъж на първа среща и защо е важно четете в следващите редове

Apple започва план за преоткриване на iPhone

Apple започва план за преоткриване на iPhone

Технологии Преди 1 час

Той ще отнеме три години и ще включва нови модели и идеи

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

Любопитно Преди 1 час

Край бреговете на Остров Чеджу, Хеньо – буквално „морски жени“ – все още се гмуркат за прехраната си

Древният убиец, който не може да бъде победен

Древният убиец, който не може да бъде победен

Свят Преди 2 часа

Тази болест убива хора от хилядолетия

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Свят Преди 9 часа

Земетресението е било усетено и в Измир, Бурса и Истанбул

Почина звездата от „Семейство Сопрано“ Джери Адлър

Почина звездата от „Семейство Сопрано“ Джери Адлър

Свят Преди 9 часа

Актьорът почина на 96-годишна възраст

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

България Преди 10 часа

По първоначална информация в пламъците са загинали над 15 крави

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Свят Преди 10 часа

Няма данни за тежко пострадали хора

Владимир Путин и Володимир Зеленски

The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

Свят Преди 10 часа

Проблемът обаче е, че същевременно Путин е напълно готов да продължи войната

Росен Желязков стана дядо за втори път

Росен Желязков стана дядо за втори път

Любопитно Преди 10 часа

Бебето е момиченце и се казва Матея

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Любопитно Преди 11 часа

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Свят Преди 12 часа

Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Свят Преди 13 часа

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

България Преди 13 часа

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

<p>Кейт Мидълтън изненада с нова прическа (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Любопитно Преди 13 часа

Кралското семейство се радва на времето си в замъка Балморал, където крал Чарлз започна своята традиционна лятна почивка

Всичко от днес

От мрежата

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 25 август - 31 август: Проявете търпение

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 август, понеделник

Edna.bg

Славия ще опита да се отлепи от дъното срещу Арда у дома

Gong.bg

Мбапе наддал четири килограма

Gong.bg

Как да научим децата да използват правилно изкуствения интелект за учебни цели

Nova.bg

Облачно и прохладно начало на седмицата

Nova.bg