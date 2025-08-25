Г лавното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната съобщи, че Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс.

С това освободените украински селища в Донецка област, за които беше съобщено в неделя, станаха четири.

По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.

Междувременно руската противовъздушна отбрана е свалила два безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си в Telegram, предаде ТАСС.

Той допълни, че на мястото на падането на останките работят екипи на службите за извънредни ситуации.