Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

25 август 2025, 08:59
Източник: БТА

Р емонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“ в София ще започне от днес, 25 август. Създадена е временна организация на движението в рамките на една седмица, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Ремонтът е изключително належащ и неотложен, посочиха от общинската администрация и добавиха, че е съобразен да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града. 

Проектът се финансира от Столичната община и се изпълнява от „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа. Това не позволява движение на пенделни трамваи в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи. Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, добавиха от Столичната община. 

За времето на ремонта ще бъде въведена временна организация на движение, която е съобразена с осигуряването на безопасно и защитено протичане на работния процес, както и сигурност при придвижването на гражданите. Направено е всичко възможно за организиране на алтернативен автобусен маршрут. Променя се движението на трамвайните линии, преминаващи в района.

По ул. „Граф Игнатиев“ съгласно действащата организация не се допуска навлизане на превозни средства. Трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев“ и прилежащата пътна настилка не са предвидени за натоварване от тежкотоварни превозни средства. Това създава риск от компрометиране на настилката и последващи дефекти, уточниха от Столичната община. 

Движението на пенделни трамваи би било възможно единствено в условия на напълно обезопасено трамвайно трасе, изолирано от останалите участници в движението, както и при наличие на спирки в двете посоки. В противен случай се нарушават изискванията на Закона за движение по пътищата и се създават рискове за пешеходци, велосипедисти и пътния трафик. 

Извеждането и експлоатацията на трамвайни мотриси в участъка между пл. „Журналист“ и МС „Витоша“ не е подходящо решение за продължителен период от време, тъй като участъкът е отдалечен от трамвайно депо, което сериозно ще затрудни техническото обслужване, а при авария – извеждането на мотрисите, посочиха от Общината. Осигуряването на по-голям брой заместващи автобуси е затруднено предвид техническата и кадрова възможност на „Столичен автотранспорт“ към момента, допълниха от общинската администрация. 

Движение по маршрута на трамвайни линии 10, 12, 15 и 18 ще бъде променено.

Цялата организация на движение на градския транспорт можете да намерите ТУК.

Източник: Николета Василева, БТА    
София трамвайни релси движение ремонт промени трамваи
