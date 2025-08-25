Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна "Каджики"

В ластите в четири провинции в Централен Виетнам се готвят да евакуират над 150 000 домакинства, или близо 587 000 души, заради приближаването на тайфуна "Каджики", съобщи официалната Виетнамска информационна агенция (ВНА).
Стихията се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения. На плавателните съдове в седем крайбрежни провинции е забранено да излизат в открито море.
Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени
UPDATE: Typhoon Kajiki— Chyno News (@ChynoNews) August 24, 2025
Typhoon Kajiki is expected to make landfall in Vietnam on Monday with possible winds of up to 180km/hr
The storm skirted past Hainan in China, where 320mm (12.6in ) of rain was forecast footage shows the extreme wind and rain in the area #typhoonkajiki pic.twitter.com/npxLhfYNnB
"Каджики" в момента преминава над Южнокитайско море с постоянна скорост на вятъра от около 175 километра в час, показват данните на Обединения военноморски център на САЩ за ранно предупреждение за тайфуни, цитиран от ДПА. Очаква се тайфунът да набере още скорост и утре да достигне Виетнам, допълва Центърът.
Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"
Според прогнозите на американските метеоролози последиците от стихията най-напред ще усети китайският остров Хайнан, където според официалната агенция Синхуа са евакуирани над 20 000 души.
Заради преминаването на тайфуна в град Саня в Хайнан училищата, офисите и магазините са временно затворени, спрян до второ нареждане е и общественият транспорт.