Технологии

Apple започва план за преоткриване на iPhone

Той ще отнеме три години и ще включва нови модели и идеи

Мартин Дешев Мартин Дешев

25 август 2025, 06:33
Как чрез AI да запазим човешкото

Как чрез AI да запазим човешкото
Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак
Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните
Алтман обяви, че AI е

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"
Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите
Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни
Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция
Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Apple се подготвя за най-амбициозната си основна промяна в дизайна на iPhone от години. Компанията започва план за преоткриване на смартфона си, който ще продължи около три години, съобщава Bloomberg.

Пътешествието започва следващия месец с пускането на пазара на серията iPhone 17 – включваща стандартния iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и чисто новия iPhone 17 Air. Моделът Air, който замества линията Plus, вероятно ще бъде най-тънкият и лек iPhone досега.

Според слуховете е с дебелина само 5,5 мм и тежи значително по-малко от своите събратя. Очаква се да разполага с една задна камера, поддръжка само на eSIM карти и алуминиево шаси, за да се увеличи максимално лекотата му, макар че вероятно ще има компромиси в капацитета на батерията и изхода на високоговорителите. iPhone 17 Air ще дебютира с първия собствен модем на Apple.

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Едновременно с това, Pro моделите ще претърпят постепенни подобрения, като ще запазят шаблона на iPhone 16, но ще го подобрят с обновени модули на камерата, комбинация от алуминиеви и стъклени материали, 120 Hz ProMotion дисплеи, по-мощни A19 Pro чипсети, потенциално изградени по 3 nm технологичен процес и увеличена RAM памет, вероятно до 12 GB. 

Въпреки че този септември бележи сравнително скромна актуализация, тя дава началото на драматична тригодишна хардуерна еволюция. През 2026 г. Apple планира да представи първия си сгъваем iPhone с кодово име V68. Проектиран във формат „книга“, подобен на серията Z Fold на Samsung, слуховете твърдят, че това устройство ще има пет камери – предна, вътрешна и три задни.

Вероятно също ще използва само eSIM свързаност и връщане към Touch ID, вместо към Face ID, за да се запази тънък и изчистен дизайн. Източниците на Bloomberg твърдят, че се полагат усилия за минимизиране на видимата гънка на вътрешния дисплей и подобряване на чувствителността на допир.

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Дизайнерските амбиции на Apple достигат своя връх през 2027 г., на 20-годишнината на iPhone. Компанията планира да представи радикално преработения iPhone 20, който изоставя плоските ръбове в полза на извито стъкло от всички страни, съчетано с нов интерфейс Liquid Glass в iOS и във всички операционни системи на Apple. Очаква се визията „Glasswing“ да включва изцяло стъклен корпус без рамка с хардуер за камера под дисплея, създавайки изчистена визуална естетика. 

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Марк Гърман от Bloomberg очертава пътната карта: „2025 няма да бъде революционна година за iPhone, но ще положи основите за големи промени през 2026 и 2027 г., което ще я направи вълнуващо време за феновете на iPhone.“ 

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Apple iphone сгъваем смартфон смартфон мобилен телефон технологии
Последвайте ни
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

pariteni.bg
Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 3 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 3 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 3 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 3 дни

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Свят Преди 7 часа

Земетресението е било усетено и в Измир, Бурса и Истанбул

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

България Преди 8 часа

По първоначална информация в пламъците са загинали над 15 крави

Росен Желязков стана дядо за втори път

Росен Желязков стана дядо за втори път

Любопитно Преди 9 часа

Бебето е момиченце и се казва Матея

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Любопитно Преди 9 часа

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

България Преди 10 часа

Протестът започна в 17:30 часа пред ВиК

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Свят Преди 11 часа

Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Свят Преди 11 часа

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

България Преди 12 часа

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

<p>Кейт Мидълтън изненада с нова прическа (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Любопитно Преди 12 часа

Кралското семейство се радва на времето си в замъка Балморал, където крал Чарлз започна своята традиционна лятна почивка

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Свят Преди 12 часа

„Имаме нужда от мир“, каза украинският президент на американския пратеник, докато му връчваше медала

Исландия

Петте най-безопасни държави в света през 2025 г.

Любопитно Преди 13 часа

Жителите им разказват как политиките и културата оформят ежедневието и създават усещане за сигурност и хармония

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София

България Преди 14 часа

Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците

Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал

Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал в Централния детски магазин – известен на поколения руснаци именно като „Детски мир“

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

България Преди 14 часа

Колата излязла от пътното платно и се преобърнала

Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Свят Преди 14 часа

Украйна отбелязва на 24 август Деня на независимостта, който е и национален празник на страната

Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен

Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен

България Преди 15 часа

Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия

Всичко от днес

От мрежата

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 август, понеделник

Edna.bg

Яйца на фурна върху пюре от картофи

Edna.bg

Реал Мадрид не спира: Алонсо с нов успех в Ла Лига

Gong.bg

Напрежение! Феновете на ЦСКА искат обяснение след загубата от ЦСКА 1948

Gong.bg

Облачно и прохладно начало на седмицата

Nova.bg

Набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен

Nova.bg