Apple започва план за преоткриване на iPhone

Apple се подготвя за най-амбициозната си основна промяна в дизайна на iPhone от години. Компанията започва план за преоткриване на смартфона си, който ще продължи около три години, съобщава Bloomberg.

Пътешествието започва следващия месец с пускането на пазара на серията iPhone 17 – включваща стандартния iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и чисто новия iPhone 17 Air. Моделът Air, който замества линията Plus, вероятно ще бъде най-тънкият и лек iPhone досега.

Според слуховете е с дебелина само 5,5 мм и тежи значително по-малко от своите събратя. Очаква се да разполага с една задна камера, поддръжка само на eSIM карти и алуминиево шаси, за да се увеличи максимално лекотата му, макар че вероятно ще има компромиси в капацитета на батерията и изхода на високоговорителите. iPhone 17 Air ще дебютира с първия собствен модем на Apple.

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Едновременно с това, Pro моделите ще претърпят постепенни подобрения, като ще запазят шаблона на iPhone 16, но ще го подобрят с обновени модули на камерата, комбинация от алуминиеви и стъклени материали, 120 Hz ProMotion дисплеи, по-мощни A19 Pro чипсети, потенциално изградени по 3 nm технологичен процес и увеличена RAM памет, вероятно до 12 GB.

Въпреки че този септември бележи сравнително скромна актуализация, тя дава началото на драматична тригодишна хардуерна еволюция. През 2026 г. Apple планира да представи първия си сгъваем iPhone с кодово име V68. Проектиран във формат „книга“, подобен на серията Z Fold на Samsung, слуховете твърдят, че това устройство ще има пет камери – предна, вътрешна и три задни.

Вероятно също ще използва само eSIM свързаност и връщане към Touch ID, вместо към Face ID, за да се запази тънък и изчистен дизайн. Източниците на Bloomberg твърдят, че се полагат усилия за минимизиране на видимата гънка на вътрешния дисплей и подобряване на чувствителността на допир.

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Дизайнерските амбиции на Apple достигат своя връх през 2027 г., на 20-годишнината на iPhone. Компанията планира да представи радикално преработения iPhone 20, който изоставя плоските ръбове в полза на извито стъкло от всички страни, съчетано с нов интерфейс Liquid Glass в iOS и във всички операционни системи на Apple. Очаква се визията „Glasswing“ да включва изцяло стъклен корпус без рамка с хардуер за камера под дисплея, създавайки изчистена визуална естетика.

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Марк Гърман от Bloomberg очертава пътната карта: „2025 няма да бъде революционна година за iPhone, но ще положи основите за големи промени през 2026 и 2027 г., което ще я направи вълнуващо време за феновете на iPhone.“

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase