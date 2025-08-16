България

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи”, разкри Юлиан Здравков

16 август 2025, 13:53
Р однина на пострадалите при бруталния удар с АТВ в курорта Слънчев бряг разкри, че състоянието на 35-годишната жена и 4-годишното ѝ дете остава изключително тежко.

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”.

Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка.

В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време”, разкри Юлиан Здравков пред NOVA.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители.

Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.

Междувременно районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния младеж, който в четвъртък прегази с четириколесно превозно средства петима пешеходци на тротоар в „Слънчев бряг”. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице.

На младежа е наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа.

Петима души, от които три деца са в болница. В ранния следобед днес се очаква да бъде разгледано и искането на прокуратурата за постоянен арест.

Източник: Nova.bg    
АТВ Слънчев бряг семейство катастрофа тротоар съд Бургас
Опашките за хляб в Боливия

Ден преди изборите: Хлябът в Боливия вече не стига за закуска

Свят Преди 1 час

Политолози правят паралели между кризата в Боливия и Френската революция от XVIII в., причинена от ръста на цените на хляба. Разликата е, че в Боливия хлябът не поскъпва, просто качеството и грамажът му намаляват

<p>Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци</p>

Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци

България Преди 2 часа

Така активните огнища в Пирин планина стават три

<p>Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците</p>

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Свят Преди 5 часа

Тръмп аплодира Путин при пристигането му в Аляска – а руският президент вероятно си е тръгнал доволен от себе си.

<p>Бедствено положение е обявено&nbsp;в село Обручище</p>

Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище

България Преди 5 часа

Причината е в огромен пожар

<p>Почитаме български светец, какви са поверията за днес</p>

Почитаме български светец, какви са поверията за днес

България Преди 6 часа

Православната църква чества паметта на преподобния Йоаким Осоговски

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Свят Преди 6 часа

Не е ясно съсдържанието на писмото, но служители в Белия дом са казали, че в него се споменават отвличанията на украински деца от Русия

<p>Тръмп: <strong><span style="color:#ff0000;">Ние сме №1, Русия е №2 в света</span></strong> и това е голяма работа</p>

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Свят Преди 7 часа

Американският президент заяви, че ако трябва да постави оценка на срещата, би ѝ дал 10-ка

Елвис Пресли

16 август: „Кралят“ на сцената и човешките слабости – Елвис Пресли

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

България Преди 7 часа

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Технологии Преди 8 часа

Умните асистенти могат да бъдат и полезни

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Свят Преди 13 часа

На мястото е обявено извънредно положение

<p>Експерт коментира езика на тялото на Тръмп и Путин</p>

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Свят Преди 13 часа

Анализ на жестовете и ръкостисканията, които разкриват динамиката между двамата лидери

Лимузината на президента Доналд Тръмп, известна като „Звярът“, малко преди той да напусне Белия дом в петък, 15 август 2025 г., във Вашингтон. Днес президентът Тръмп пътува за среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, на военна база на САЩ.

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Свят Преди 14 часа

Топли ръкостискания и усмивки: Путин и Тръмп стартират срещата в Аляска с приятелски тон

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

България Преди 15 часа

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 15 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Свят Преди 16 часа

Тръмп заяви, че ще се обади на украинския президент Володимир Зеленски и колегите си от страните в НАТО, за да ги информира за съдържанието на преговорите

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

С аромат на печени чушки: 3 рецепти, които ще ви накарат да си оближете пръстите!

Edna.bg

Детство по кралски: Строгото правило на Кейт и Уилям за възпитанието на децата им

Edna.bg

Агентът на Шешко разкри: Отказах се от част от хонорара си, за да помогна на Юнайтед да го вземе

Gong.bg

Докато чака решение за бъдещето си - Санчо влюбен в известна рапърка

Gong.bg

Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар. Трима продължават да се борят за живота си

Nova.bg

Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник (СНИМКА)

Nova.bg