Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Приятелката на футболиста показа гигантски диамантен пръстен

11 август 2025, 20:59
К ристиано Роналдо и Джорджина Родригес официално обявиха своят годеж, предаде Daily Mail.

Футболистът и неговата годеница споделиха новината в профила ѝ в Instagram в понеделник, като тя публикува снимка на впечатляващ диамантен пръстен.

Потвърждавайки годежа, тя написа: "Да, съгласна съм. В този и във всичките ми животи."

До момента Джорджина носеше различни диамантени пръстени, но се смяташе, че двойката все още не е сгодена.

Само преди месец Роналдо разкри суровата причина защо все още не са женени.

Той каза пред Netflix: "Може да е след година, може да е след шест месеца, а може и след месец. Аз съм на 1000% сигурен, че ще се случи."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Източник: Daily Mail    
