Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

К ристиано Роналдо и Джорджина Родригес официално обявиха своят годеж, предаде Daily Mail.
Футболистът и неговата годеница споделиха новината в профила ѝ в Instagram в понеделник, като тя публикува снимка на впечатляващ диамантен пръстен.
Потвърждавайки годежа, тя написа: "Да, съгласна съм. В този и във всичките ми животи."
До момента Джорджина носеше различни диамантени пръстени, но се смяташе, че двойката все още не е сгодена.
Само преди месец Роналдо разкри суровата причина защо все още не са женени.
Той каза пред Netflix: "Може да е след година, може да е след шест месеца, а може и след месец. Аз съм на 1000% сигурен, че ще се случи."