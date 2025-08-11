Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

К ристиано Роналдо и Джорджина Родригес официално обявиха своят годеж, предаде Daily Mail .

Футболистът и неговата годеница споделиха новината в профила ѝ в Instagram в понеделник, като тя публикува снимка на впечатляващ диамантен пръстен.

Потвърждавайки годежа, тя написа: "Да, съгласна съм. В този и във всичките ми животи."

До момента Джорджина носеше различни диамантени пръстени, но се смяташе, че двойката все още не е сгодена.

Само преди месец Роналдо разкри суровата причина защо все още не са женени.

Той каза пред Netflix: "Може да е след година, може да е след шест месеца, а може и след месец. Аз съм на 1000% сигурен, че ще се случи."