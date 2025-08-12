Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

К ристиано Роналдо предложи брак на дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес с колосален годежен пръстен, подобаващ на милиардер, пише Page Six.

Родригес показа новия си бенгалски огън в Instagram, потвърждавайки годежа си с 40-годишната футболна звезда и ослепявайки феновете с изумителния пръстен, включващ централен камък с овална форма и два странични камъка.

Въпреки че двойката не потвърди кой е изработил огромния бижу, експертите казват пред Page Six Style, че цената може да падне между 2 и 5 милиона долара.

Georgina Rodriguez’s ‘extraordinary’ engagement ring from Cristiano Ronaldo could be worth up to $5M https://t.co/m2ef6lpcHz pic.twitter.com/fOswjjArZj — Page Six (@PageSix) August 11, 2025

Аджай Ананд, главен изпълнителен директор на Rare Carat, оценява централния камък на цвят D и безупречна чистота, като потенциално е над 30 карата, което би оценило стойността му до 5 милиона долара.

Междувременно, Лора Тейлър, специалист по годежни пръстени в Lorel Diamonds, разясни избора на камък, обяснявайки: „Овалните шлифовки са известни с брилянтната си фасетка, която увеличава максимално блясъка и придава на камъка ярък, жив вид от всеки ъгъл.“

Тя оценила, че централният камък тежи между 15 и 20 карата, а цената му е над 2 милиона долара.

„Централният камък е ограден от значителни странични диаманти, което добавя още повече блясък и прави така, че вече впечатляващият основен камък да изглежда още по-голям“, продължи тя, добавяйки, че вероятно е инкрустиран в платина за сигурност.

Cristiano Ronaldo’s engagement is official and the ring, estimated at up to 5 million USD, has everyone talking💍💎 pic.twitter.com/delP9v5Var — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) August 12, 2025

Тейлър добави: „Това е пръстен, който спира погледа и е сред най-впечатляващите, които сме виждали през последните години, което е идеално за една от най-известните футболни двойки.“

Роналдо и 31-годишният Родригес са заедно от осем години и имат две дъщери, 7-годишната Алана и 3-годишната Бела; той има и 15-годишен син, Кристиано Роналдо-младши, от предишна връзка, както и 8-годишните близнаци Ева и Матео, които са родени чрез сурогатна майка.

💍 The value of Georgina's engagement ring, which was presented to her by the Cristiano Ronaldo, is estimated at more than $3 Million. 😳 pic.twitter.com/Nvtm3m0nrM — TCR. (@TeamCRonaldo) August 11, 2025

Съпругата на милиардера Джеф Безос, Лорън Санчес, която има свой собствен дует скъпи годежни пръстени, включително наскоро подобрен овален камък, който съперничи на този на Родригес, коментира добрите си пожелания, като написа: „Много се радвам за теб. ❤️“, докато много други приятели и фенове също се включиха.

„Да. В този и във всичките ми животи“, написа Родригес под съобщението си.

Португалският играч и моделът предизвикаха слухове за брак миналото лято, когато Роналдо нарече Родригес своя „съпруга“; тя също така е носила много диамантени пръстени, включително масивен пръстен с изумрудено шлифование и халка на лявата си ръка напоследък, макар че всички те са бледи в сравнение с последния ѝ.

Можем само да си представим блясъка на сватбения ден.