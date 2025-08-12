Любопитно

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Кристиано Роналдо предложи брак на дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес с колосален годежен пръстен

12 август 2025, 13:28
Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу
Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха
Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя

Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя
Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна

Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна
Националният събор на народното творчество в Копривщица беше закрит с едночасов концерт

Националният събор на народното творчество в Копривщица беше закрит с едночасов концерт
Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица
Археолози откриха нови ценни находки в морето край Несебър

Археолози откриха нови ценни находки в морето край Несебър
Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

К ристиано Роналдо предложи брак на дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес с колосален годежен пръстен, подобаващ на милиардер, пише Page Six.

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Родригес показа новия си бенгалски огън в Instagram, потвърждавайки годежа си с 40-годишната футболна звезда и ослепявайки феновете с изумителния пръстен, включващ централен камък с овална форма и два странични камъка.

Въпреки че двойката не потвърди кой е изработил огромния бижу, експертите казват пред Page Six Style, че цената може да падне между 2 и 5 милиона долара.

Аджай Ананд, главен изпълнителен директор на Rare Carat, оценява централния камък на цвят D и безупречна чистота, като потенциално е над 30 карата, което би оценило стойността му до 5 милиона долара.

Междувременно, Лора Тейлър, специалист по годежни пръстени в  Lorel Diamonds, разясни избора на камък, обяснявайки: „Овалните шлифовки са известни с брилянтната си фасетка, която увеличава максимално блясъка и придава на камъка ярък, жив вид от всеки ъгъл.“

Тя оценила, че централният камък тежи между 15 и 20 карата, а цената му е над 2 милиона долара.

„Централният камък е ограден от значителни странични диаманти, което добавя още повече блясък и прави така, че вече впечатляващият основен камък да изглежда още по-голям“, продължи тя, добавяйки, че вероятно е инкрустиран в платина за сигурност.

Тейлър добави: „Това е пръстен, който спира погледа и е сред най-впечатляващите, които сме виждали през последните години, което е идеално за една от най-известните футболни двойки.“

Роналдо и 31-годишният Родригес са заедно от осем години и имат две дъщери, 7-годишната Алана и 3-годишната Бела; той има и 15-годишен син, Кристиано Роналдо-младши, от предишна връзка, както и 8-годишните близнаци Ева и Матео, които са родени чрез сурогатна майка.

Съпругата на милиардера Джеф Безос, Лорън Санчес, която има свой собствен дует скъпи годежни пръстени, включително наскоро подобрен овален камък, който съперничи на този на Родригес, коментира добрите си пожелания, като написа: „Много се радвам за теб. ❤️“, докато много други приятели и фенове също се включиха.

„Да. В този и във всичките ми животи“, написа Родригес под съобщението си.

Португалският играч и моделът предизвикаха слухове за брак миналото лято, когато Роналдо  нарече Родригес своя „съпруга“; тя също така е носила много диамантени пръстени, включително масивен пръстен с изумрудено шлифование и халка на лявата си ръка напоследък, макар че всички те са бледи в сравнение с последния ѝ.

Можем само да си представим блясъка на сватбения ден.

Източник: Page Six    
годежен пръстен Кристиано Роналдо Джорджина Родригес милиони долари диамантен пръстен
Последвайте ни

По темата

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Непознатата история на неандерталците

Непознатата история на неандерталците

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 от породите кучета с най-кратък живот

10 от породите кучета с най-кратък живот

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Участник с тайна мисия влиза в „Диви и красиви“ тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 22 минути

Премиерният епизод на новия риалити формат привлече най-голям брой зрители в активна възраст

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Свят Преди 48 минути

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 1 час

Мъж е починал в резултат на изгаряния

<p>Биберони за възрастни &ndash; най-новият хит в Китай</p>

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Любопитно Преди 2 часа

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

България Преди 2 часа

Зад волана бил 20-годишен младеж

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Свят Преди 2 часа

Култура, история и съвременен живот в страната на баобабите и океана

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 2 часа

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Пари Преди 2 часа

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%

<p>Мощно земетресение в Тихоокеанския&nbsp;&bdquo;Огнен пръстен&ldquo;&nbsp;</p>

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Свят Преди 2 часа

За момента няма съобщения за жертви или щети

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Свят Преди 2 часа

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Лиъм Нийсън

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Любопитно Преди 3 часа

Зъбатата играчка е абсолютен феномен по целия свят

<p>Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска?</p>

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

България Преди 3 часа

Бъдещият татко помолил униформените за помощ

<p>НАСА с информация за кометата, за която учен твърди, че е&nbsp;извънземна сонда</p>

Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

Свят Преди 3 часа

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

България Преди 3 часа

Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Странностите на крал Чарлз, които са много трудни за изпълнение

Edna.bg

Кои са мъжете в "Диви и красиви" - всичко, което знаем за тях (СНИМКИ)

Edna.bg

Грийлиш със сериозни финансови отстъпки, за да осъществи транфера в Евертън

Gong.bg

От Арда пуснаха билетите за реванша срещу Кауно Жалгирис

Gong.bg

Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg