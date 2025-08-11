Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя

Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

С какалец скочи на врата на Дженифър Лопес по време на изпълнение в Алмати, Казахстан. Певицата реагира спокойно, просто изтърси насекомото и продължи изпълнението си, пише People .

(Във видеото: На 55 г.: Джей Ло „блести” в розов латексов гащеризон)

Певицата беше на сцената по време на последното шоу от турнето си Up All Night: Live in 2025 в Алмати, Казахстан, в неделя, 10 август, когато голям скакалец се покачи по роклята ѝ.

Докато стоеше пред микрофон и пееше за феновете, насекомото се виждаше как се изкачва по тялото на Лопес, а след това достигна до врата ѝ.

Като истински професионалист, майката на две деца не изпусна нито една нота, а бързо хвана скакалеца и го хвърли настрани от сцената.

Jennifer Lopez’s concert interrupted by grasshopper crawling up her neck🤣



'It was tickling me!' pic.twitter.com/8QgBtKvsrG — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 11, 2025

„Гъделичкаше ме“, каза усмихнатата Лопес на феновете пред нея и продължи изпълнението си.

Във видео кадри на момента, споделени онлайн от официалната фен страница на Лопес, надписът шеговито гласи: „Обрат в сюжета: @JLo току-що започна репетиции за 'Целувката на жената скакалец' … на сцената … на живо. 😂💋🦗.“

Споменаването на „Целувката на жената скакалец“ е игра на думи с предстоящия проект на Лопес - „Целувката на жената паяк“, нова филмова адаптация на класическата постановка от Бродуей от 1993 г., в която мултиартистката играе главна роля и която ще излезе тази есен.

В секцията за коментари феновете на Лопес хвалят певицата, че не е изпуснала нито миг от шоуто, докато е останала спокойна и уверена.

Watch horrifying moment Jennifer Lopez finds massive cricket crawling up her neck mid-concert https://t.co/rwDRttV4Q4 pic.twitter.com/NZg4OU1nxo — Page Six (@PageSix) August 11, 2025

„Винаги професионалистка“, написа един поддръжник, а друг добави: „Много забавен момент, но толкова професионално в същото време! 🦗✨.“ Трети написа: „Справи се толкова добре, аз щях да припадна направо там 😂🤍👏🏻.“

Последният инцидент с тоалета на Лопес се случи малко след като претърпя технически проблем по време на изпълнение във Варшава, Полша, на 25 юли.

По време на шоуто си на стадион PGE Narodowy Лопес благодари на феновете, че са дошли, когато бляскавата ѝ пола внезапно се скъса и падна на сцената.

Певицата се справи с инцидента с усмивка, вървеше уверено по сцената с вдигнати ръце и дори направи малко завъртане, както се вижда във видеото, споделено в официалния ѝ YouTube канал, както и от фенове в Instagram.

Jennifer Lopez Suffers Mid-Performance Wardrobe Malfunction During Her Concert: 'I'm Glad I Had Underwear on, I Don't Usually'#JenniferLopez pic.twitter.com/zD5EJPcfFE — JUST IN | World (@justinbroadcast) July 29, 2025

„Тук съм с бельото си“, пошегува се Лопес, докато танцьор се приближи с полата и се опита да ѝ я върне. „Това ще го видите навсякъде.“

„Радвам се, че подсилиха този костюм“, каза по-късно тя. „И се радвам, че имах бельо. Обикновено не нося бельо.“