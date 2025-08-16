Какво каза Европа след срещата в Аляска

Г рупа европейски лидери са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

Това се казва в съвместно изявление на няколко европейски лидери, които по-рано днес бяха информирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за резултатите от срещата му на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде Франс прес. После тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Групата от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия,

се казва още в общото им изявление.

Съвместната декларация е от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви след проведените по-рано днес телефонни разговори с президента на САЩ, президента на Украйна и с други европейски лидери, че

най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна.

„Италия дава своя принос заедно със своите западни съюзници“, добави Мелони. Това бяха нейните първи коментари и след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепата за Киев и

натискът върху Русия трябва да продължат, докато не бъде постигнат „стабилен и траен мир“ в Украйна.

След среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, Макрон призова за „непоклатими“ гаранции за сигурност за всяко бъдещо мирно споразумение и предупреди за това, което според него е „добре документирана тенденция на Русия да не спазва собствените си ангажименти“.

Според чешкия премиер Петър Фиала вчерашната среща в американския щат Аляска между президентите на САЩ и Русия е показала, че

докато Вашингтон и неговите съюзници се стремят към мир, Кремъл иска териториални придобивки.

„Резултатите от срещата в Аляска потвърждават, че докато САЩ и техните съюзници търсят пътища към постигането на мир, Путин си остава заинтересован единствено от възможно най-големи териториални придобвки и от възстановяването на Съветската империя“, каза Фиала.