Свят

Какво каза Европа след срещата в Аляска

Група от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия

16 август 2025, 13:30
Източник: iStock/GettyImages

Г рупа европейски лидери са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

Това се казва в съвместно изявление на няколко европейски лидери, които по-рано днес бяха информирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за резултатите от срещата му на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде Франс прес. После тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска

Групата от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия,

се казва още в общото им изявление.

Съвместната декларация е от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви след проведените по-рано днес телефонни разговори с президента на САЩ, президента на Украйна и с други европейски лидери, че

най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна.

„Италия дава своя принос заедно със своите западни съюзници“, добави Мелони. Това бяха нейните първи коментари и след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепата за Киев и

натискът върху Русия трябва да продължат, докато не бъде постигнат „стабилен и траен мир“ в Украйна.

След среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, Макрон призова за „непоклатими“ гаранции за сигурност за всяко бъдещо мирно споразумение и предупреди за това, което според него е „добре документирана тенденция на Русия да не спазва собствените си ангажименти“.

Според чешкия премиер Петър Фиала вчерашната среща в американския щат Аляска между президентите на САЩ и Русия е показала, че

докато Вашингтон и неговите съюзници се стремят към мир, Кремъл иска териториални придобивки.

„Резултатите от срещата в Аляска потвърждават, че докато САЩ и техните съюзници търсят пътища към постигането на мир, Путин си остава заинтересован единствено от възможно най-големи териториални придобвки и от възстановяването на Съветската империя“, каза Фиала.

По темата

Източник: по материали от БТА    
