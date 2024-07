Застрашават ли климатичните промени бъдещето на човечеството

З а повечето хора лятото е любим сезон и време за заслужена почивка. През последните години, обаче, то започна да се превръща в истинско предизвикателство и заплаха за здравето на мнозина. Причината за това са рекордните горещи вълни, на които ставаме свидетели. Експертите са единодушни, че ситуацията ще продължи да се влошава, ако светът не вземе спешни мерки за ограничаването на климатичните промени. Те дори прогнозират, че обширни райони от нашата планета ще станат негодни за живот в рамките на следващите няколко десетилетия.

An inaccurate record-heat blunder in India underscores the need for better weather data as climate change worsens https://t.co/LkchVwLema — Bloomberg (@business) July 3, 2024

Все по-опасни горещини

Всеки знае, че когато времето е горещо и сухо, телата ни се охлаждат чрез потене. В някои части на света, обаче, жегите са съпътствани от високи нива на влажност на въздуха, което представлява изключително опасна комбинация. Причината е, че тогава потта не се изпарява достатъчно бързо, което затруднява регулацията на телесната температура. В части от Близкия изток, Пакистан и Индия, например, по време на летните горещи вълни, от крайбрежните региони нахлува влажен въздух. Милиони хора живеят там, като повечето от тях нямат възможност да охлаждат домовете си. По тази причина не е особено изненадващо, че броят на жертвите на опасните горещини нараства с всяка изминала година.

Експертите отбелязват, че продължителното излагане на температури, надхвърлящи 35 градуса по Целзий, крие много рискове за здравето и може да бъде с фатален изход – особено когато въздухът е влажен. Фактите сочат, че горещите вълни стават все по-дълги и опасни. Сред най-очевидните примери в това отношение е Делхи. Там, в продължение на няколко дни през май тази година, термометрите показваха температури от около 50 градуса по Целзий. По данни на местните медии, десетки хора са загинали в резултат на топлинни удари. Прогнозите на климатолозите не са обнадеждаващи. Според тях, ситуацията ще продължи да се влошава. Показателен е фактът, че в глобален мащаб миналият месец е бил най-горещият юни, откакто се води статистика. Учените от Службата за климатични промени на ЕС „Коперник“ добавят, че всеки месец от юни 2023 г. насам е надминал собствения си температурен рекорд в безпрецедентна 13-месечна поредица от екстремни климатични явления.

New data shows global temperatures breached the crucial 1.5 degrees Celsius threshold for 12 months in a row.



What does this sustained heat mean for averting the worst impacts of climate change?https://t.co/nbAW3y191E — DW News (@dwnews) July 9, 2024

Климатичните промени и застаряващото население

Няма съмнение, че времето става все по-горещо. В периода между 2015 и 2023 г. бяха регистрирани най-високите средни температури от 1880 г. насам, когато започнали да се правят подобни измервания. В същото време, една друга тенденция е обект на не по-малко притеснения – населението в редица държави застарява. До 2050 г., хората на възраст над 60 г. ще станат два пъти повече, като броят им ще достигне 2,1 млрд. Те ще представляват над една пета от световното население (за сравнение, в наши дни те са 13 процента). По-възрастните хора са особено застрашени от горещините. Изследвания показват, че до 2050 г. приблизително 23 процента от световното население на възраст над 69 години ще живее в райони, където температурите постоянно надхвърлят 37,5 градуса по Целзий. Още по-притеснителното е, че много от тях нямат достъп до електричество и чиста вода.

Екстремните жеги водят и до задълбочаването на някои сърдечни и белодробни заболявания, от които страдат редица възрастни хора. Освен това, те се потят по-малко, което затруднява охлаждането на телата им. В резултат, дори и краткият престой на открито, когато времето е горещо и влажно, може да доведе до дехидратация и топлинен удар. За възрастните хора със здравословни проблеми, температури от над 26,7 градуса по Целзий представляват сериозна опасност. Когато влажността на въздуха надхвърля 90 процента, тази граница пада до 25,6 градуса по Целзий. Особено големи рискове крият горещите нощи, особено за онези възрастни хора, които нямат климатици в домовете си или не могат да си позволят те да работят за продължителни периоди от време. Лекарите подчертават, че идеалната температура за спокоен сън е между 20 и 25 градуса на Целзий. С покачването на градусите, качеството на съня спада, което на свой ред може да предизвика различни здравословни проблеми. Според Световната здравна организация, настоящото десетилетие ще бъде от ключово значение за начина, по който се търсят решения на проблемите, свързани с покачващите се температури и застаряващото население.

Life-threatening temperatures are baking Americans across the country.



Here are tips from the CDC on how to stay safe from the heat: https://t.co/kPdi0NI0md — ABC News (@ABC) July 9, 2024

Мрачни прогнози

Учените са единодушни, че докато продължаваме да отделяме големи количества въглероден диоксид в атмосферата, последиците от климатичните промени ще стават все по-катастрофални. Опасните горещини са само малка част от проблема. Колкото по-високи са температурите, толкова по-голямо количество вода се изпарява, а това води до унищожаването на обширни площи със земеделски култури, от които зависи прехраната на милиони хора в различни части на планетата. Нещо повече – заради засушаването, горските пожари зачестяват. Властите в САЩ, например, предупреждават, че рискът от избухването на подобни огнени стихии би станал шест пъти по-голям, ако температурите се покачат само с един градус. В същото време, затоплянето води и до покачването на морското равнище – процес, съпътстван от унищожителни наводнения. По различни оценки, това може да накара около 2 млрд. души да напуснат домовете си до 2100 г.

Данни сочат, че по всяка вероятност 2024-та ще изпревари миналата година като най-горещата от средата на XIX в. насам. През последните няколко месеца горещи вълни отнеха живота на стотици хора в различни части на света, включително Саудитска Арабия, Индия, Гърция и Турция. Експертите отбелязват, че причините за това са както причинените от човешката дейност климатични промени, така и естествения метеорологичен феномен Ел Ниньо. Той затопля водите на повърхността в източната част на Тихия океан, в резултат на което се повишават средните температури в глобален мащаб. Ефектът от Ел Ниньо постепенно отслабва, а светът вече е в неутрални условия. Очаква се по-късно тази година да се формира друг феномен – Ла Ниня, който се очаква да предизвика захлаждане. Това, обаче, няма да окаже съществено влияние върху цялостната тенденция за покачване на температурите, водеща до все по-екстремни метеорологични явления.

