Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

А мериканският президент Доналд Тръмп подкрепя предложението на Русия Москва да поеме пълен контрол над две украински области и да замрази фронтовата линия в други две, които Москва контролира само частично, съобщи АФП.

Източникът на АФП, запознат с въпроса, заяви, че руският президент Владимир Путин „де факто изисква Украйна да напусне Донбас“, област, състояща се от Донецка и Луганска област в източна Украйна.

„Тръмп е склонен да го подкрепи“, каза източникът.

На 16 август Тръмп разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери за преговорите си от 15 август с руския президент Владимир Путин.

„Украинският президент отказа да напусне Донбас“, каза източникът.

Зеленски отхвърли всякакви териториални отстъпки, като заяви, че е обвързан с украинската конституция. Но той не изключи обсъждането на въпроса на тристранна среща с Тръмп и Путин.

Ню Йорк Таймс цитира и двама висши европейски служители, които казват, че Тръмп подкрепя плана на Путин „да сложи край на войната в Украйна, като отстъпи непокорените територии на руските нашественици, вместо да се опитва да постигне примирие“.

Файненшъл Таймс съобщи, че Путин е казал на Тръмп, че „може да замрази останалата част от фронта, ако основните му искания бъдат удовлетворени“, и че съобщението е било предадено директно от Тръмп по време на разговора им на 16 август.

Американски служители са заявили, че ако исканията на Русия бъдат удовлетворени, „Путин няма да продължи офанзивата в регионите Херсон и Запорожие, така че там ще има нещо като замразяване. Но де факто всичко ще зависи от честната дума на Путин“, каза източникът на АФП.

Няколко месеца след началото на инвазията в Украйна, през септември 2022 г. Русия заяви, че е анексирала и четирите украински региона, въпреки че нейните войски все още не контролират напълно нито един от тях.

Руските сили сега окупират почти цялата област Луганск и по-голямата част от област Донецк, включително техните областни столици. Това не важи за Запорожие и Херсон, където основните центрове все още са под украински контрол.

Преди това Русия анексира Кримския полуостров от Украйна през 2014 г.