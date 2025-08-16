„Следващият път в Москва?“: 5 извода след срещата на Тръмп и Путин в Аляска

С рещата между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, беше обявена като важна стъпка към мира в Украйна. Но без примирие и покана за Москва, срещата породи повече въпроси, отколкото отговори.

Ето пет ключови извода от срещата в Аляска.

Тръмп посрещна Путин обратно на световната сцена с червен килим

Тръмп чакаше Путин на червен килим, разпрострян по пистата на съвместната база Елмендорф-Ричардсън. Когато Путин се приближи, Тръмп му ръкопляска. Двамата лидери си стиснаха ръцете и се усмихнаха.

Това беше забележителен момент за Путин – лидер, избягван от повечето западни нации, откакто Москва започна пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г. Оттогава международните пътувания на Путин са ограничени до страни, приятелски настроени към Руската федерация, като Северна Корея и Беларус.

Самият факт, че срещата на върха в Аляска се състоя, беше победа за Путин. Но това посрещане надмина и най-смелите мечти на Кремъл. За кратките шест месеца Путин премина от изгнаник на Запада до човек, посрещнат на американска земя като партньор и приятел.

В очевидно импровизиран момент Путин прие да бъде откаран до военновъздушната база в бронираната лимузина на Тръмп, вместо да пътува със собствената си президентска кола с московски номера. Когато колата потегли, камерите се фокусираха върху Путин, седящ на задната седалка и смеещ се.

Путин се сблъска с въпроси, които никога не му задават

През 25-те години като руски президент Путин постигна пълен контрол над медиите, смазвайки свободата на медиите и замествайки информацията с пропаганда. В Русия той не се сблъсква често – ако изобщо се сблъсква – с неприятелски настроени репортери.

Но само минути след кацането в Аляска един журналист извика в негова посока: „Ще спрете ли да убивате цивилни?“ Ако въпросът го е притеснил, той не го е показал, а вместо това е поклатил рамене и е отместил погледа си. По време на кратка и донякъде хаотична фотосесия бяха извикани още въпроси, включително един на руски език дали Путин би бил готов да се срещне с президента Володимир Зеленски за тристранна среща на върха. И отново Путин не показа никаква очевидна реакция, освен загадъчна усмивка.

Какво беше казано, когато преговорите приключиха по-рано от очакваното

Журналистите в залата с Путин и Тръмп бяха подготвени за пресконференция, но вместо това двамата лидери направиха изявления и не отговориха на въпроси от репортерите.

Путин беше първият, който взе думата. Той похвали „конструктивната атмосфера на взаимно уважение“ на „съседските“ преговори, след което се впусна в кратка история на миналото на Аляска като руска територия.

Докато той говореше, Тръмп стоеше мълчаливо. Минаха няколко минути, преди руският президент да спомене това, което нарича „ситуацията в Украйна“ – очевидно катализаторът за срещата на върха. Когато го направи, той заяви, че макар да е постигнато неопределено „споразумение“, „основните причини“ за конфликта трябва да бъдат премахнати, преди да може да бъде постигнат мир.

Тази фраза вероятно е предизвикала тревога в Киев и извън него. От началото на войната тя се превърна в съкращение за поредица от неразрешими и максималистични искания, които според Путин пречат на постигането на примирие.

Те включват признаване на руския суверенитет над украинските региони Крим, Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, както и съгласие от страна на Украйна за демилитаризация, неутралитет, липса на чуждестранно военно участие и нови избори. По същество те се равняват на капитулация – неприемлива за Киев, но явно – дори и след три години и половина кървав конфликт – все още от първостепенно значение за Москва.

С това стана ясно, че няма да има споразумение.

И това, което не беше казано

Изключително – предвид контекста и предпоставките за срещата на върха – когато дойде редът на Тръмп да говори, той нито веднъж не спомена Украйна или възможността за прекратяване на огъня. Най-близкото, до което се доближи до споменаване на конфликта, беше да каже, че „пет, шест, седем хиляди души седмично“ са убити и да отбележи, че Путин също иска да види края на кръвопролитието.

Обикновено словоохотливият Тръмп изглеждаше да има по-малко да каже от Путин. Изявлението му се отличаваше с относителна и необичайна краткост, но преди всичко с неяснота. „Имаше много, много точки, по които се съгласихме“, каза Тръмп, добавяйки, че е постигнат „голям напредък“ в „изключително продуктивна среща“.

Но той не сподели никакви подробности и не изглеждаше, че са предприети конкретни стъпки за разрешаване на украинския конфликт. Не бяха обявени никакви важни споразумения или тристранна среща с президента Зеленски.

И – към облекчение на Москва – не се споменаваха никакви „тежки последствия“, с които Тръмп заплаши, че ще последват, ако не бъде постигнато примирие.

„Не стигнахме дотам“, призна Тръмп.

След това, оптимистично, макар и неясно, той добави: „Но имаме много добри шансове да стигнем дотам.“

„Следващия път в Москва“ – Путин прави рядко изявление на английски

Въпреки, че срещата на върха не доведе до осезаем напредък в посока мир в Украйна, тя затвърди сближаването между Русия и САЩ.

Снимките на двамата президенти, които многократно си стискат ръцете и се усмихват, се разпространиха широко в социалните медии – както и снимките на американски военни, които коленичат, докато разгръщат червения килим пред самолета на Путин.

Преди да приключи изявлението си, Путин се позова на една от често повтаряните теми на американския президент – че конфликтът в Украйна никога не би започнал, ако Тръмп беше на власт.

Въпреки твърдението на Тръмп за „голям напредък“, на срещата на върха в Аляска не беше обявено нищо съществено – но двамата лидери оставиха вратата отворена за нова среща, този път на руска земя. „Вероятно ще се видим отново много скоро“, каза Тръмп.

Завършвайки съвместното изявление, в което не трябваше да дава обещания, да прави отстъпки и компромиси, Путин може би се е почувствал достатъчно спокоен, за да премине на английски – нещо, което се случва рядко. С усмивка той погледна Тръмп и каза: „Следващия път в Москва.“

„О, това е интересно“, каза Тръмп. „Ще ми се наложи да се изправя пред някои критики, но мисля, че е възможно да се случи.“