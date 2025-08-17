България

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

17 август 2025, 09:16
Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София
Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София   
Източник: Михаил Петков

П рокуратурата ще поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, който в ранните часове на петък се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София, предаде агенция БГНЕС.

Мъжът, който е от квартал „Факултета“ е в болница заради счупени ребра и ръка.

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. При инцидента загина 60-годишен лекар от Сирия. 

С опасност за живота остават четирима души, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в „Пирогов“ и Военномедицинската академия.

Шофьорът, предизвикал зверската катастрофа, е карал с не по-малко от 171 километра в час в центъра на града.

Получил книжка на 1 август. За две седмици е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения.

Източник: БГНЕС    
катастрофа София кола автобус
