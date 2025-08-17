Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

П рокуратурата ще поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, който в ранните часове на петък се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София, предаде агенция БГНЕС.

Мъжът, който е от квартал „Факултета“ е в болница заради счупени ребра и ръка.

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. При инцидента загина 60-годишен лекар от Сирия.

С опасност за живота остават четирима души, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в „Пирогов“ и Военномедицинската академия.

Шофьорът, предизвикал зверската катастрофа, е карал с не по-малко от 171 километра в час в центъра на града.

Получил книжка на 1 август. За две седмици е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения.