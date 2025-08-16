САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

Д ържавният департамент на САЩ обяви, че временно спира издаването на визи за лица от Ивицата Газа.
All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days.— Department of State (@StateDept) August 16, 2025
"Всички визи за посещение за лица от Газа се спират, докато провеждаме пълна и задълбочена проверка на процеса и процедурите, използвани за издаване на малък брой временни медицински и хуманитарни визи", пише в кратко изявление, което американското дипломатическо ведомство публикува в социалната мрежа X.