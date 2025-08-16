Свят

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

На въпросната среща в края на февруари Тръмп многократно прекъсваше Зеленски

16 август 2025, 21:36
Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник
Източник: Getty

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц е на мнение, че срещата между украинския президент Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник в Белия дом няма да се развие по същия начин като предната им среща във Вашингтон, предаде ДПА.

На въпросната среща в края на февруари се разигра необичайна и безпрецедентна сцена, в която Тръмп многократно прекъсваше Зеленски, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс запита украинският лидер дали някога е благодарил на САЩ за помощта им. Срещата беше внезапно отменена и Зеленски си тръгна от Белия дом.

Днес Мерц каза в ефира на телевизия Ер Те Ел, че не смята, че Тръмп отново ще унижи Зеленски, и добави, че европейските лидери ще дадат на Зеленски „няколко добри съвета“ по време на планираната среща с украинския лидер.

„Той също видя, че моята среща с Доналд Тръмп протече много по-различно от неговата. Вече обсъдихме това подробно“, посочи Мерц.

Като цяло германският канцлер гледа положително на срещата на върха в Аляска между Тръмп и руския президент Владимир Путин, коментира ДПА.

„Тази среща на върха може да бъде успех по пътя към мира в Украйна, стига сега да бъдат предприети правилните стъпки“, каза Мерц, визирайки насрочената за понеделник среща на Тръмп със Зеленски и евентуалната по-нататъшна тристранна среща с участието на Путин и Зеленски. Москва подчерта, че в Аляска не е е била обсъждана среща на върха между Русия, Украйна и САЩ.

„Това е добър път, но все пак ще бъде труден. И мисля, че всички ние не трябва да подценяваме това“, каза Мерц.

Откакто започна руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. към германското правителство многократно бяха отправяни призиви да положи всички възможни усилия за постигане на дипломатическо решение. Мерц днес заяви , че винаги е бил съгласен с това. Дипломатическото решение обаче трябва да съхрани държавността и суверенитета на Украйна. „И сега сме с една малка крачка по-близо до това“, каза германският канцлер.

Източник: БТА/Петя Димитрова    
Среща Тръмп Зеленски Фридрих Мерц Володимир Зеленски Доналд Тръмп Мир в Украйна Дипломация Среща на върха Тристранна среща Русия Белият дом
