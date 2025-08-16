Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

В ладимир Путин заяви в събота, че е обсъдил на срещата си с Доналд Тръмп начини за прекратяване на конфликта в Украйна „на справедлива основа“.

Разговаряйки с висши представители в Москва ден след преговорите в Аляска, Путин заяви, че те са били „навременни“ и „много полезни“, според снимки, публикувани от Кремъл.

„Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, каза той, добавяйки: „Имахме възможност спокойно и подробно да повторим позицията си.“ „Разговорът беше много откровен, съдържателен и според мен ни доближава до необходимите решения“, каза той. |