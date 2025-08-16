Свят

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

„Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, каза той

16 август 2025, 19:51
Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа
Източник: БТА/AP

В ладимир Путин заяви в събота, че е обсъдил на срещата си с Доналд Тръмп начини за прекратяване на конфликта в Украйна „на справедлива основа“. 

Разговаряйки с висши представители в Москва ден след преговорите в Аляска, Путин заяви, че те са били „навременни“ и „много полезни“, според снимки, публикувани от Кремъл.

„Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, каза той, добавяйки: „Имахме възможност спокойно и подробно да повторим позицията си.“ „Разговорът беше много откровен, съдържателен и според мен ни доближава до необходимите решения“, каза той.  |

Източник: БГНЕС    
Владимир Путин Доналд Тръмп Конфликт в Украйна Преговори Руско-американски отношения Дипломация Мир Кремъл Решения Справедлива основа
Последвайте ни

По темата

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Свят Преди 57 минути

Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

България Преди 2 часа

Задържан е съсед на пострадалия

,

Макрон призова за бдителност и продължаване на натиска върху Русия

Свят Преди 3 часа

Френският президент приветства и "готовността на Съединените щати" да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна

,

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали

България Преди 3 часа

Всички участници в произшествието са закарани за преглед

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Свят Преди 3 часа

Това написа той в своя Telegram канал

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

Свят Преди 4 часа

Полицията е на терен с жива сила и бронирани автомобили

,

Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна за загрижеността си за децата, отведени в Русия

Свят Преди 4 часа

Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

България Преди 4 часа

От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им: Джордж, Шарлот и Луи

Принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин се местят в нов кралски дом

Любопитно Преди 5 часа

Кралската двойка планира да се установи в имота Форест лодж с осем спални, разположен в Уиндзорския парк

<p>Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ</p>

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

България Преди 6 часа

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи”, разкри Юлиан Здравков

<p>Какво каза Европа след срещата в Аляска</p>

Какво каза Европа след срещата в Аляска

Свят Преди 6 часа

Група от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

България Преди 7 часа

Разкриха самоличността на загиналия пътник в автобуса

Опашките за хляб в Боливия

Ден преди изборите: Хлябът в Боливия вече не стига за закуска

Свят Преди 7 часа

Политолози правят паралели между кризата в Боливия и Френската революция от XVIII в., причинена от ръста на цените на хляба. Разликата е, че в Боливия хлябът не поскъпва, просто качеството и грамажът му намаляват

<p>Младеж без книжка катастрофира в Студентски град</p>

Младеж без книжка катастрофира в Студентски град

България Преди 8 часа

"Шофьорът" е дал положителни проби за алкохол и наркотици

<p>Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци</p>

Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци

България Преди 8 часа

Така активните огнища в Пирин планина стават три

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Овалния кабинет

Володимир Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник

Свят Преди 8 часа

Украинският лидер заяви, че срещата в понеделник ще бъде „за да се обсъдят всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната“

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

10 мъжки признания за жените, които мъжете не ни казаха, а трябваше!

Edna.bg

5 тайнствени места в България, които да посетите до края на годината

Edna.bg

Топло посрещане за новия в ЦСКА: Жордао с първа тренировка

Gong.bg

Жалко! Григор излетя от топ 30 на годишната ранглиста

Gong.bg

Младежът, помел с АТВ пешеходци в „Слънчев бряг”: Не исках да нараня никого

Nova.bg

Световните лидери - с коментар за срещата между Тръмп и Путин (ОБЗОР)

Nova.bg