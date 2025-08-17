Любопитно

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Проверете дали и вие сте сред тях

17 август 2025, 09:46
Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин
Източник: iStock/GettyImages

В сички имаме по един приятел, който иска нещата да се свършат по неговия начин, без да се задават излишни въпроси. Ако нещата не вървят точно по план, това е катастрофа! Или може би познавате някой, който е толкова тип А, че никога не позволява на никой друг да поеме контрола.

Човек, който изисква много да се грижат за него, е някой, който се нуждае от много внимание, време и усилия,

за да остане щастлив и спокоен, пише parade.com.

Топ 4 на най-взискателните зодии
8 снимки
овен секси зодия
овен зодия знак
рак зодия
рак зодия

Независимо дали прави всичко сам или очаква всички останали да се подчиняват на волята му, справянето с тези личности може да бъде предизвикателство. Но, хей, някои хора просто се нуждаят от малко повече внимание към детайлите, за да се забавляват добре.

Тези хора обикновено са една от четирите зодии, представени в галерията ни. Проверете дали сте сред тях.

По темата

Източник: parade.com    
зодия зодиак зодии взискателност изисквания
Последвайте ни
Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кои (достъпни) спортни коли в момента са бъдещи класики

Кои (достъпни) спортни коли в момента са бъдещи класики

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

България Преди 53 минути

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

<p>Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ</p>

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Свят Преди 2 часа

Няма информация за пострадали хора

<p>Денят, в който Индонезия се облича в червено и бяло</p>

Денят в червено и бяло: Как Индонезия празнува Деня на независимостта с традиции, игри и гордост

Любопитно Преди 3 часа

Посланикът на Индонезия Листиана Операнта говори ексклузивно пред Vesti.bg за неочакваните прилики между България и Индонезия

Виктор Юго

17 август: Когато Европа мълчи, Виктор Юго говори за ужасите на Априлското въстание

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Времето в неделя &ndash; слънчево с превалявания</p>

Времето в неделя – слънчево с превалявания

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

„Следващият път в Москва?“: 5 извода след срещата на Тръмп и Путин в Аляска

„Следващият път в Москва?“: 5 извода след срещата на Тръмп и Путин в Аляска

Свят Преди 11 часа

Тръмп посрещна Путин обратно на световната сцена с червен килим

,

Израелската армия заяви, че се готви да премести цивилните в южната част на ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

"Хамас" казва, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Свят Преди 12 часа

На въпросната среща в края на февруари Тръмп многократно прекъсваше Зеленски

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Любопитно Преди 12 часа

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

България Преди 12 часа

Според него налагането на мир през сила води до повече разрушения и жертви в Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Свят Преди 13 часа

„Тръмп е склонен да го подкрепи“, каза източникът.

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

Свят Преди 13 часа

Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Свят Преди 14 часа

„Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, каза той

,

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Свят Преди 14 часа

Нощният клуб е функционирал незаконно в продължение на години

,

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Свят Преди 15 часа

Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван

,

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

България Преди 15 часа

За месец хиляди шофьори неправомерно закрили номерата си и се движили в аварийна лента

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

Тези хранителни съставки ни тровят ежедневно

Edna.bg

40 години по-късно: Как изглеждат днес Меги и Ралф от "Птиците умират сами"

Edna.bg

Диего Симеоне: Промените са подобрение за Атлетико

Gong.bg

Гуардиола: Райндерс е типът играч, от когото Сити се нуждаеше

Gong.bg

Вениамин алармира: Фалшиви профили се представят за мен и мамят феновете ми

Nova.bg

Нови правила за влизане в ЕС: Стартира система за снемане на биометрични данни

Nova.bg