Времето в неделя – слънчево с превалявания

П рез нощта над повечето райони ще бъде ясно. Купеста облачност ще има в западната част от страната, а превалявания от дъжд – на отделни места в крайните северозападни райони. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне.

В неделя

преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София – около 30 градуса. Атмосферното налягане се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Над планините

преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра – около 17 градуса.

Над Черноморието

сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност. Към обяд ще се установява предимно слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 35 мин. и залязва в 20 ч. и 25 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 50 мин. Луната в София залязва в 16 ч. и 17 мин. и изгрява 47 минути след полунощ. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

През първите дни от новата седмица

атмосферата над страната ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в понеделник в Западна и Централна, във вторник – в Централна и Източна България.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, впоследствие от североизток. Температурите ще се понижат, повече във вторник, когато дневните ще бъдат от около 20 градуса в североизточните райони до към 33-35 градуса в крайните южни.