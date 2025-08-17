Свят

Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

За президента Тръмп подобно медийно внимание не беше нищо необичайно, но Путин сякаш ясно заяви, че е недоволен от това, което вижда

17 август 2025, 10:55
Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

Р уският президент Владимир Путин не се срамуваше да покаже очевидно презрение към представителите на медиите, които настояваха да му задават въпроси на срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, отбелязва Fox News.

За президента Тръмп подобно медийно внимание не беше нищо необичайно, но Путин сякаш ясно заяви, че е недоволен от това, което вижда

пред себе си. Докато репортерите се опитваха да привлекат вниманието на лидерите, Путин – бивш служител на съветското разузнаване на КГБ, изглеждаше видимо раздразнен.

В навечерието на срещата на върха Тръмп се сблъска с натиск от лидери у дома и в чужбина да осигури сделка с Путин и да прекрати военните действия в Украна.

Дори бившата съперничка на Тръмп Хилари Клинтън призна сериозността на момента, заявявайки, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той осигури прекратяване на огъня.

Въпреки трудните отношения с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп успя да се координира както с него, така и с Путин.

Преди срещата на върха между САЩ и Русия в петък, Зеленски се срещна с европейски лидери и участва в сесия на „Коалицията на желаещите“, на която присъства и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Освен това, в сряда Тръмп се срещна виртуално с европейски лидери, за да се подготви за ключовите разговори.

Въпреки че Путин и Тръмп не успяха да постигнат споразумение в петък, срещата беше широко възприета като успешна стъпка напред. Тръмп каза пред Шон Ханити от Fox News в ексклузивно интервю, че срещата е била „много добра“ и че Путин „иска да спре войната“. Президентът обаче

отказа да сподели какъв е проблемът, който ги е спрял да постигнат споразумение.

Европейските лидери похвалиха Тръмп в съвместно изявление, подписано от френския президент Еманюел Макрон, премиера на Обединеното кралство Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и други.

„Лидерите приветстваха усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна, да сложи край на руската агресивна война и да постигне справедлив и траен мир“, се казва в изявлението. Лидерите също така потвърдиха позицията си, че „Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост“.

Планирано е украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Тръмп във Вашингтон в понеделник. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че с Тръмп ще „обсъдят всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната“.

Тръмп и Зеленски, който не беше поканен на срещата на върха в Аляска, сигнализираха за готовност за тристранна среща с Путин, но руският лидер не показа никакъв интерес към такива разговори.

В събота Зеленски заяви, че е призовал Тръмп да засили санкциите, ако Путин откаже да се присъедини към тристранна среща, повтаряйки по-ранното предупреждение на Тръмп, че Русия ще се изправи пред „много тежки“ икономически последици, ако провали мирния процес.

По темата

Източник: Fox News    
Владимир Путин среща Доналд Тръмп Аляска медии раздразнение въпроси Русия Украйна война мир САЩ
Последвайте ни
Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Руб ал-Хали: До 60 градуса денем, нощем мраз в празното каре

Свят Преди 1 час

До 60 градуса през деня, смразяващ студ през нощта

ПОжарът край Българово

Има арестуван за пожара край Българово, стихията е овладяна

България Преди 1 час

Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи.

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

България Преди 2 часа

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

<p>Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ</p>

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Свят Преди 3 часа

Няма информация за пострадали хора

Ураганът "Ерин"

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

Свят Преди 3 часа

„Ерин“ премина от ураган категория 1 с ветрове от 120 км/ч в петък в 11 ч. сутринта до ураган категория 5 с ветрове близо 260 км/ч само за малко повече от 24 часа

Протестите в Сърбия

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Свят Преди 4 часа

Русия обеща да подкрепи обсадения промосковски президент Александър Вучич

<p>Денят, в който Индонезия се облича в червено и бяло</p>

Денят в червено и бяло: Как Индонезия празнува Деня на независимостта с традиции, игри и гордост

Любопитно Преди 4 часа

Посланикът на Индонезия Листиана Операнта говори ексклузивно пред Vesti.bg за неочакваните прилики между България и Индонезия

Виктор Юго

17 август: Когато Европа мълчи, Виктор Юго говори за ужасите на Априлското въстание

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Времето в неделя &ndash; слънчево с превалявания</p>

Времето в неделя – слънчево с превалявания

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

,

Израелската армия заяви, че се готви да премести цивилните в южната част на ивицата Газа

Свят Преди 13 часа

"Хамас" казва, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Свят Преди 14 часа

На въпросната среща в края на февруари Тръмп многократно прекъсваше Зеленски

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Любопитно Преди 14 часа

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

България Преди 14 часа

Според него налагането на мир през сила води до повече разрушения и жертви в Украйна

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

Свят Преди 15 часа

Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата

,

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Свят Преди 16 часа

Нощният клуб е функционирал незаконно в продължение на години

,

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Свят Преди 16 часа

Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

От соца: Любимите ни български десерти

Edna.bg

Тези хранителни съставки ни тровят ежедневно

Edna.bg

Нотингам Форест готови да удвоят заплатата на играч на Ман Сити и му гарантират титулярно място

Gong.bg

Арда със сериозни приходи от Европа и трансфери

Gong.bg

Разкриха какво пише в писмото на Мелания Тръмп до Путин

Nova.bg

Любител на сладкото задигна 51 шоколада от магазин в Стара Загора

Nova.bg