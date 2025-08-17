Fox News: Владимир Путин не скри раздразнението си от настойчивостта на медиите в САЩ

Р уският президент Владимир Путин не се срамуваше да покаже очевидно презрение към представителите на медиите, които настояваха да му задават въпроси на срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, отбелязва Fox News.

За президента Тръмп подобно медийно внимание не беше нищо необичайно, но Путин сякаш ясно заяви, че е недоволен от това, което вижда

пред себе си. Докато репортерите се опитваха да привлекат вниманието на лидерите, Путин – бивш служител на съветското разузнаване на КГБ, изглеждаше видимо раздразнен.

В навечерието на срещата на върха Тръмп се сблъска с натиск от лидери у дома и в чужбина да осигури сделка с Путин и да прекрати военните действия в Украна.

Дори бившата съперничка на Тръмп Хилари Клинтън призна сериозността на момента, заявявайки, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той осигури прекратяване на огъня.

Въпреки трудните отношения с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп успя да се координира както с него, така и с Путин.

Преди срещата на върха между САЩ и Русия в петък, Зеленски се срещна с европейски лидери и участва в сесия на „Коалицията на желаещите“, на която присъства и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Освен това, в сряда Тръмп се срещна виртуално с европейски лидери, за да се подготви за ключовите разговори.

Въпреки че Путин и Тръмп не успяха да постигнат споразумение в петък, срещата беше широко възприета като успешна стъпка напред. Тръмп каза пред Шон Ханити от Fox News в ексклузивно интервю, че срещата е била „много добра“ и че Путин „иска да спре войната“. Президентът обаче

отказа да сподели какъв е проблемът, който ги е спрял да постигнат споразумение.

Reporter Asks #Putin questions as he lands in #Alaska tonight. He does not reply.

"Mr. putin did you underestimate #Ukraine?"

"President putin will you stop killing civilians?"

"President putin how can the US trust your word?"#StandUPAlaska #AlaskaSummit #alaskameet pic.twitter.com/JgPE5JPs1c — Semenovych (@IvanSemenovych) August 15, 2025

Европейските лидери похвалиха Тръмп в съвместно изявление, подписано от френския президент Еманюел Макрон, премиера на Обединеното кралство Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и други.

„Лидерите приветстваха усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна, да сложи край на руската агресивна война и да постигне справедлив и траен мир“, се казва в изявлението. Лидерите също така потвърдиха позицията си, че „Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост“.

Планирано е украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Тръмп във Вашингтон в понеделник. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че с Тръмп ще „обсъдят всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната“.

Тръмп и Зеленски, който не беше поканен на срещата на върха в Аляска, сигнализираха за готовност за тристранна среща с Путин, но руският лидер не показа никакъв интерес към такива разговори.

В събота Зеленски заяви, че е призовал Тръмп да засили санкциите, ако Путин откаже да се присъедини към тристранна среща, повтаряйки по-ранното предупреждение на Тръмп, че Русия ще се изправи пред „много тежки“ икономически последици, ако провали мирния процес.