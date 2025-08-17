Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

С илни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.

Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика” и известна българска сладкарница.

Отнесен беше покривът на жилищен блок,

който е и част от комплекс, в който живеят най-малко 5 български домакинства.

Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, информира NOVA.

Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.