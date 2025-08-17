Свят

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Няма информация за пострадали хора

17 август 2025, 08:07
Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си
Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин
Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп
Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна
Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп
Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война
Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

С илни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.

Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика” и известна българска сладкарница.

Отнесен беше покривът на жилищен блок,

който е и част от комплекс, в който живеят най-малко 5 български домакинства.

Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, информира NOVA

Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.

Източник: Nova.bg    
блок САЩ българи покрив буря
Последвайте ни
Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

17 август: Когато Европа мълчи, Виктор Юго говори за ужасите на Априлското въстание

17 август: Когато Европа мълчи, Виктор Юго говори за ужасите на Априлското въстание

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Денят, в който Индонезия се облича в червено и бяло</p>

Денят в червено и бяло: Как Индонезия празнува Деня на независимостта с традиции, игри и гордост

Любопитно Преди 1 час

Посланикът на Индонезия Листиана Операнта говори ексклузивно пред Vesti.bg за неочакваните прилики между България и Индонезия

<p>Времето в неделя &ndash; слънчево с превалявания</p>

Времето в неделя – слънчево с превалявания

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Свят Преди 11 часа

На въпросната среща в края на февруари Тръмп многократно прекъсваше Зеленски

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Любопитно Преди 11 часа

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

България Преди 11 часа

Според него налагането на мир през сила води до повече разрушения и жертви в Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Свят Преди 11 часа

„Тръмп е склонен да го подкрепи“, каза източникът.

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Свят Преди 12 часа

„Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, каза той

,

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Свят Преди 13 часа

Нощният клуб е функционирал незаконно в продължение на години

,

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Свят Преди 13 часа

Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван

,

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

България Преди 14 часа

За месец хиляди шофьори неправомерно закрили номерата си и се движили в аварийна лента

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

България Преди 14 часа

Задържан е съсед на пострадалия

.

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

България Преди 15 часа

Задържани са четирима, съставени са над 200 фиша

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

Любопитно Преди 15 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Макрон призова за бдителност и продължаване на натиска върху Русия

Свят Преди 15 часа

Френският президент приветства и "готовността на Съединените щати" да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна

,

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали

България Преди 16 часа

Всички участници в произшествието са закарани за преглед

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

Напитката на фараоните: Полезните свойства на чая от каркаде

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 август, неделя

Edna.bg

Антоан Семеньо проговори за расистките обиди и отправи послание към феновете на Ливърпул

Gong.bg

Щутгарт сложи край на сагата с Ник Волтемаде

Gong.bg

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ ( ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

След срещата Тръмп- Путин: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания ще проведат разговор днес

Nova.bg