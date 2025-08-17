Свят

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Русия обеща да подкрепи обсадения промосковски президент Александър Вучич

17 август 2025, 07:36
Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия
Протестите в Сърбия   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Н ови сблъсъци избухнаха между антиправителствени протестиращи и полиция за борба с безредиците в Сърбия в петата поредна нощ на безредици, след като офиси на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) бяха подпалени, съобщи Би Би Си (BBC).

Според съобщенията,

полицията във Валево е използвала шокови гранати и сълзотворен газ срещу протестиращи,

след като малка група маскирани хора нападнаха празните сгради на СПС и ги подпалиха. 

Имаше широко разпространени твърдения за насилие и полицейска бруталност в столицата Белград и Нови Сад. Министерството на вътрешните работи на Сърбия отрече тези твърдения.

Това се случва, след като

Русия обеща да подкрепи обсадения промосковски президент Александър Вучич,

който ръководи СПС, заявявайки, че няма да „остане безучастна“.

Поредна нощ на протести и насилие в Сърбия
10 снимки
Сърбия протести
Сърбия протести
Сърбия протести
Сърбия протести

Протестите първоначално бяха предизвикани от срутване на жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, като сърбите поискаха предсрочни избори и край на 12-годишното управление на президента Александър Вучич. Въпреки че антикорупционните демонстрации привлякоха стотици хиляди протестиращи, те бяха до голяма степен мирни до сблъсъка в сряда, когато проправителствени лоялисти организираха контрадемонстрации.

В събота вечерта полицейски части за борба с безредиците отново бяха разположени в редица градове, включително Белград, докато хора участваха в демонстрации с искане за предсрочни избори.

Офиси и знамена, представляващи партията на Вучич, СНС, бяха фокус на гнева на протестиращите.

Протестиращи също така счупиха прозорците на централата на Сръбската радикална партия, коалиционен партньор на управляващата СНС.

През последната седмица се появиха съобщения за ранени протестиращи в цялата страна, а в социалните медии се разпространи непотвърдено видео на полиция, пребиваща мъж във Валево.

Майкъл О'Флахърти, комисар на Съвета на Европа по правата на човека, изрази загриженост в петък относно „непропорционалната сила на полицията“ в Сърбия, призовавайки властите да „прекратят произволните арести и да деескалират ситуацията“.

Вучич отговори на събитията от събота в Instagram, като написа, че „насилието е израз на пълна слабост“ и обеща да „накаже побойниците“. Той многократно

отхвърля призивите за предсрочни избори

и осъжда демонстрациите като част от чуждестранен заговор за свалянето му от власт.

Руското външно министерство предложи подкрепата си на промосковския десен президент. В изявление министерството заяви, че „не можем да останем безразлични към случващото се в братска Сърбия“. В изявлението се казва още, че полицията „използва законни методи и средства за сдържане на насилствените тълпи“ и че „общественият ред, сигурността и човешкият живот“ са изложени на риск.

Почти ежедневни протести обземат Сърбия от ноември насам, след срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Трагедията се превърна в символ на дълбоко вкоренената корупция в балканската страна, като първоначалните призиви за прозрачни разследвания прераснаха в искания за предсрочни избори. В своя пик протестите привлякоха стотици хиляди хора по улиците.

Източник: BBC    
Сърбия протести сълзотворен газ шокови гранати полиция протестиращи ранени офиси Александър Вучич Русия
Последвайте ни

По темата

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

17 август: Когато Европа мълчи, Виктор Юго говори за ужасите на Априлското въстание

17 август: Когато Европа мълчи, Виктор Юго говори за ужасите на Априлското въстание

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

Времето в неделя – слънчево с превалявания

Времето в неделя – слънчево с превалявания

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Денят, в който Индонезия се облича в червено и бяло</p>

Денят в червено и бяло: Как Индонезия празнува Деня на независимостта с традиции, игри и гордост

Любопитно Преди 1 час

Посланикът на Индонезия Листиана Операнта говори ексклузивно пред Vesti.bg за неочакваните прилики между България и Индонезия

„Следващият път в Москва?“: 5 извода след срещата на Тръмп и Путин в Аляска

„Следващият път в Москва?“: 5 извода след срещата на Тръмп и Путин в Аляска

Свят Преди 9 часа

Тръмп посрещна Путин обратно на световната сцена с червен килим

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Любопитно Преди 10 часа

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

България Преди 10 часа

Според него налагането на мир през сила води до повече разрушения и жертви в Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Свят Преди 11 часа

„Тръмп е склонен да го подкрепи“, каза източникът.

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

Свят Преди 11 часа

Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Свят Преди 12 часа

„Не сме водили директни преговори от този вид на това ниво от дълго време“, каза той

,

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Свят Преди 12 часа

Нощният клуб е функционирал незаконно в продължение на години

,

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Свят Преди 13 часа

Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван

,

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

България Преди 13 часа

За месец хиляди шофьори неправомерно закрили номерата си и се движили в аварийна лента

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

България Преди 14 часа

Задържан е съсед на пострадалия

.

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

България Преди 14 часа

Задържани са четирима, съставени са над 200 фиша

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

Любопитно Преди 14 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Макрон призова за бдителност и продължаване на натиска върху Русия

Свят Преди 15 часа

Френският президент приветства и "готовността на Съединените щати" да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна

,

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали

България Преди 15 часа

Всички участници в произшествието са закарани за преглед

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Свят Преди 16 часа

Това написа той в своя Telegram канал

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 август, неделя

Edna.bg

10 мъжки признания за жените, които мъжете не ни казаха, а трябваше!

Edna.bg

Моуриньо: Не ни критикувайте, а похвалете Гьозтепе

Gong.bg

Директорът на Висшата лига с категорична позиция за расисткия скандал на Ливърпул - Борнемут

Gong.bg

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ ( ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

След срещата Тръмп- Путин: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания ще проведат разговор днес

Nova.bg