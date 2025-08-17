Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Н ови сблъсъци избухнаха между антиправителствени протестиращи и полиция за борба с безредиците в Сърбия в петата поредна нощ на безредици, след като офиси на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) бяха подпалени, съобщи Би Би Си (BBC).

Според съобщенията,

полицията във Валево е използвала шокови гранати и сълзотворен газ срещу протестиращи,

след като малка група маскирани хора нападнаха празните сгради на СПС и ги подпалиха.

Имаше широко разпространени твърдения за насилие и полицейска бруталност в столицата Белград и Нови Сад. Министерството на вътрешните работи на Сърбия отрече тези твърдения.

Това се случва, след като

Русия обеща да подкрепи обсадения промосковски президент Александър Вучич,

който ръководи СПС, заявявайки, че няма да „остане безучастна“.

Протестите първоначално бяха предизвикани от срутване на жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, като сърбите поискаха предсрочни избори и край на 12-годишното управление на президента Александър Вучич. Въпреки че антикорупционните демонстрации привлякоха стотици хиляди протестиращи, те бяха до голяма степен мирни до сблъсъка в сряда, когато проправителствени лоялисти организираха контрадемонстрации.

В събота вечерта полицейски части за борба с безредиците отново бяха разположени в редица градове, включително Белград, докато хора участваха в демонстрации с искане за предсрочни избори.

Офиси и знамена, представляващи партията на Вучич, СНС, бяха фокус на гнева на протестиращите.

Протестиращи също така счупиха прозорците на централата на Сръбската радикална партия, коалиционен партньор на управляващата СНС.

През последната седмица се появиха съобщения за ранени протестиращи в цялата страна, а в социалните медии се разпространи непотвърдено видео на полиция, пребиваща мъж във Валево.

Майкъл О'Флахърти, комисар на Съвета на Европа по правата на човека, изрази загриженост в петък относно „непропорционалната сила на полицията“ в Сърбия, призовавайки властите да „прекратят произволните арести и да деескалират ситуацията“.

Вучич отговори на събитията от събота в Instagram, като написа, че „насилието е израз на пълна слабост“ и обеща да „накаже побойниците“. Той многократно

отхвърля призивите за предсрочни избори

и осъжда демонстрациите като част от чуждестранен заговор за свалянето му от власт.

Руското външно министерство предложи подкрепата си на промосковския десен президент. В изявление министерството заяви, че „не можем да останем безразлични към случващото се в братска Сърбия“. В изявлението се казва още, че полицията „използва законни методи и средства за сдържане на насилствените тълпи“ и че „общественият ред, сигурността и човешкият живот“ са изложени на риск.

Почти ежедневни протести обземат Сърбия от ноември насам, след срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Трагедията се превърна в символ на дълбоко вкоренената корупция в балканската страна, като първоначалните призиви за прозрачни разследвания прераснаха в искания за предсрочни избори. В своя пик протестите привлякоха стотици хиляди хора по улиците.