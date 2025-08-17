Свят

Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Осем страници, които изглежда са били подготвени от американски служители и случайно оставени след срещата, съдържат точни места и часове на провеждане, както и телефонни номера на служители на американското правителство

17 август 2025, 08:34
Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин
Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата в Аляска   
Източник: БТА/AP

Д окументи с обозначения на Държавния департамент на САЩ, открити в петък сутринта в бизнес центъра на хотел в Аляска, разкриват неизвестни досега и потенциално чувствителни детайли за срещите на 15 август между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, съобщава сайтът на Национално обществено радио (NPR).

Осем страници, които изглежда са били подготвени от американски служители и случайно оставени след срещата, съдържат точни места и часове на провеждане, както и телефонни номера на служители на американското правителство.

Около 9 ч. сутринта в петък трима гости на хотел Captain Cook, четиризвезден хотел, разположен на около 20 минути от съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж, където се срещнаха лидерите на САЩ и Русия,

открили документите, оставени в един от публичните принтери на хотела.

NPR прегледа снимки на документите, направени от един от гостите, който помолил да остане анонимен поради страх от ответни действия.

Първата страница от отпечатания пакет съдържа програмата на срещите за 15 август, включително конкретните имена на залите в базата, където е трябвало да се проведат. Разкрива се също, че

Тръмп възнамерявал да подари на Путин церемониален подарък.

В документа е записано: „Президентът на САЩ към президента Путин: Статуетка за бюро с американски белоглав орел“.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска

В събота заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели омаловажи съдържанието на документите, наричайки ги „обедно меню на няколко страници“, и намекна, че оставянето им на обществен принтер не представлява пробив в сигурността. Държавният департамент не отговори на запитвания за коментар.

На страници от 2 до 5 били изписани имената и телефонните номера на трима американски служители,

както и имената на 13 американски и руски държавни лидери. Списъкът включвал фонетични указания за произнасянето на руските имена, включително „Mr. President POO-tihn“.

Страници 6 и 7 описвали как трябва да бъде поднесен обядът на срещата и за кого е предназначен. Менюто в документите показвало, че обядът е планиран „в чест на негово превъзходителство Владимир Путин“.

Схемата за разпределение на местата показвала, че Путин и Тръмп трябвало да седнат един срещу друг. До Тръмп отдясно се предвиждало да бъдат държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета Сузи Уайлс, а отляво – министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лутник и специалният пратеник за миротворчески мисии Стив Уиткоф. До Путин трябвало да седнат външният министър Сергей Лавров и съветникът по външна политика Юрий Ушаков.

По време на срещата в петък обядът в крайна сметка бил отменен. Според документите обаче той е бил замислен като семпло тристепенно меню:

зелена салата, филе миньон с halibut olympia, а за десерт – крем брюле.

Професорът по право от UCLA Джон Майкълс, който преподава национална сигурност, коментира, че документите, намерени в принтера на хотела в Аляска, показват липса на професионализъм при подготовката за толкова важна среща.

„Това е още едно доказателство за небрежност и некомпетентност в администрацията“, каза Майкълс. „Просто не оставяш документи в принтери. Толкова е просто“, категоричен е той.

Намерените документи са най-новият пример за серия пробиви в сигурността от страна на служители в администрацията на Тръмп.

По-рано тази седмица членове на чат група на правоохранителни органи, включително служители на имиграционната служба ICE, добавили случайно човек в разговор за текущо издирване на осъден опитен убиец. През март пък лидери в сферата на националната сигурност на САЩ по невнимание включили журналист в чат за предстоящи военни удари в Йемен.

По темата

Източник: NPR    
забравени документи среща Алясра Доналд Тръмп Владимир Путин подробности принтер хотел
Последвайте ни
Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

Тип А личности: кои зодии обичат всичко да е по техния начин

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

Днес е Мироновден: легенди, вярвания и обичаи в България

Важна информация за собствениците на земеделски земи

Важна информация за собствениците на земеделски земи

pariteni.bg
Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо говориш с телевизора? – Защото е единственият, който не ме прекъсва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Съдът гледа мярката на шофьора, който се вряза в автобус в София

България Преди 53 минути

Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

<p>Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ</p>

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Свят Преди 2 часа

Няма информация за пострадали хора

<p>Денят, в който Индонезия се облича в червено и бяло</p>

Денят в червено и бяло: Как Индонезия празнува Деня на независимостта с традиции, игри и гордост

Любопитно Преди 3 часа

Посланикът на Индонезия Листиана Операнта говори ексклузивно пред Vesti.bg за неочакваните прилики между България и Индонезия

Виктор Юго

17 август: Когато Европа мълчи, Виктор Юго говори за ужасите на Априлското въстание

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Времето в неделя &ndash; слънчево с превалявания</p>

Времето в неделя – слънчево с превалявания

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

,

Израелската армия заяви, че се готви да премести цивилните в южната част на ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

"Хамас" казва, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Свят Преди 12 часа

На въпросната среща в края на февруари Тръмп многократно прекъсваше Зеленски

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Любопитно Преди 12 часа

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

България Преди 12 часа

Според него налагането на мир през сила води до повече разрушения и жертви в Украйна

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

Свят Преди 13 часа

Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата

,

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Свят Преди 14 часа

Нощният клуб е функционирал незаконно в продължение на години

,

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Свят Преди 15 часа

Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван

,

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

България Преди 15 часа

За месец хиляди шофьори неправомерно закрили номерата си и се движили в аварийна лента

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

България Преди 16 часа

Задържан е съсед на пострадалия

.

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

България Преди 16 часа

Задържани са четирима, съставени са над 200 фиша

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

Любопитно Преди 17 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Тикви в горския разсадник

sinoptik.bg
1

Драстичен спад в добива на мед

sinoptik.bg

Тези хранителни съставки ни тровят ежедневно

Edna.bg

40 години по-късно: Как изглеждат днес Меги и Ралф от "Птиците умират сами"

Edna.bg

Диего Симеоне: Промените са подобрение за Атлетико

Gong.bg

Гуардиола: Райндерс е типът играч, от когото Сити се нуждаеше

Gong.bg

Вениамин алармира: Фалшиви профили се представят за мен и мамят феновете ми

Nova.bg

Нови правила за влизане в ЕС: Стартира система за снемане на биометрични данни

Nova.bg