Гаф в Аляска: Забравени документи разкриват детайли от срещата Тръмп-Путин

Д окументи с обозначения на Държавния департамент на САЩ, открити в петък сутринта в бизнес центъра на хотел в Аляска, разкриват неизвестни досега и потенциално чувствителни детайли за срещите на 15 август между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, съобщава сайтът на Национално обществено радио (NPR).

Осем страници, които изглежда са били подготвени от американски служители и случайно оставени след срещата, съдържат точни места и часове на провеждане, както и телефонни номера на служители на американското правителство.

Около 9 ч. сутринта в петък трима гости на хотел Captain Cook, четиризвезден хотел, разположен на около 20 минути от съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж, където се срещнаха лидерите на САЩ и Русия,

открили документите, оставени в един от публичните принтери на хотела.

🇺🇸🇷🇺 Government Papers Left in Hotel Reveal Trump-Putin Summit Details



Sensitive State Department documents left in an Anchorage hotel printer exposed meeting rooms, staff contacts, a planned gift for Putin, and seating for a canceled luncheon, per NPR.

NPR прегледа снимки на документите, направени от един от гостите, който помолил да остане анонимен поради страх от ответни действия.

Първата страница от отпечатания пакет съдържа програмата на срещите за 15 август, включително конкретните имена на залите в базата, където е трябвало да се проведат. Разкрива се също, че

Тръмп възнамерявал да подари на Путин церемониален подарък.

В документа е записано: „Президентът на САЩ към президента Путин: Статуетка за бюро с американски белоглав орел“.

В събота заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели омаловажи съдържанието на документите, наричайки ги „обедно меню на няколко страници“, и намекна, че оставянето им на обществен принтер не представлява пробив в сигурността. Държавният департамент не отговори на запитвания за коментар.

На страници от 2 до 5 били изписани имената и телефонните номера на трима американски служители,

както и имената на 13 американски и руски държавни лидери. Списъкът включвал фонетични указания за произнасянето на руските имена, включително „Mr. President POO-tihn“.

Страници 6 и 7 описвали как трябва да бъде поднесен обядът на срещата и за кого е предназначен. Менюто в документите показвало, че обядът е планиран „в чест на негово превъзходителство Владимир Путин“.

Pages of notes, phone numbers, schedules+protocols for #AlaskaSummit were found today in a printer at Hotel Captain Cook in Anchorage. Yes Captain Cook. Some US staffers stayed there. More Incredible incompetence. I love that it was NPR who broke the story

Схемата за разпределение на местата показвала, че Путин и Тръмп трябвало да седнат един срещу друг. До Тръмп отдясно се предвиждало да бъдат държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета Сузи Уайлс, а отляво – министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лутник и специалният пратеник за миротворчески мисии Стив Уиткоф. До Путин трябвало да седнат външният министър Сергей Лавров и съветникът по външна политика Юрий Ушаков.

По време на срещата в петък обядът в крайна сметка бил отменен. Според документите обаче той е бил замислен като семпло тристепенно меню:

зелена салата, филе миньон с halibut olympia, а за десерт – крем брюле.

Професорът по право от UCLA Джон Майкълс, който преподава национална сигурност, коментира, че документите, намерени в принтера на хотела в Аляска, показват липса на професионализъм при подготовката за толкова важна среща.

„Това е още едно доказателство за небрежност и некомпетентност в администрацията“, каза Майкълс. „Просто не оставяш документи в принтери. Толкова е просто“, категоричен е той.

Намерените документи са най-новият пример за серия пробиви в сигурността от страна на служители в администрацията на Тръмп.

По-рано тази седмица членове на чат група на правоохранителни органи, включително служители на имиграционната служба ICE, добавили случайно човек в разговор за текущо издирване на осъден опитен убиец. През март пък лидери в сферата на националната сигурност на САЩ по невнимание включили журналист в чат за предстоящи военни удари в Йемен.