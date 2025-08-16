Любопитно

Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища

16 август 2025, 21:13
Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н ово проучване показва, че преяждането с млечни продукти преди лягане може да причини повече от това да причини стомашни болки – то може да подхранва кошмарите ви, съобщи Newsweek.

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища, вероятно защото стомашно-чревният дискомфорт през нощта нарушава съня и се отразява на това, което хората изпитват, докато сънуват.

„Степента на кошмарите е силно свързана с непоносимост към лактоза и други хранителни алергии“, каза д-р Торе Нилсен от Университета в Монреал, водещ автор на изследването, публикувано в списание Frontiers in Psychology .

„Тези нови открития показват, че промяната на хранителните навици при хора с известна хранителна чувствителност може да облекчи кошмарите. Те биха могли също да обяснят защо хората толкова често обвиняват млечните продукти за лошите сънища!“

Според проучване от 2017–2018 г. на Службата за селскостопански изследвания (ARS), 68% от 2918 възрастни са консумирали сирене – самостоятелно или като съставка – във всеки един ден. Сиренето предлага ползи като подобряване на оралното здраве и повишаване на дневния прием на калций, но времето за консумация може да има цена.

Какво ще се случи с тялото ни, ако спрем да ядем млечни продукти
5 снимки
млечни продукти
млечни продукти
млечни продукти
млечни продукти

Изследване на едно старо народно вярване

В продължение на векове хората подозират, че това, което ядат, влияе върху начина, по който спят, но научните доказателства са оскъдни. За да проверят връзката, Нилсен и неговият екип анкетирали 1082 студенти в университета Макюън в Канада. Участниците били попитани за продължителността и качеството на съня ; сънищата и кошмарите; възприеманите връзки между храната и сънищата; както и за тяхното психическо и физическо здраве.

Около една трета от анкетираните съобщават за чести кошмари. Жените са по-склонни от мъжете да си спомнят сънищата си, да съобщават за лош сън и да преживяват кошмари. Те също така са почти два пъти по-склонни да заявят, че имат хранителна алергия или непоносимост. Около 40 процента от участниците смятат, че късното хранене или консумацията на определени храни влияе на съня им, докато около 25 процента смятат, че определени храни активно го влошават. Тези с по-нездравословно хранене съобщават за по-негативни сънища и като цяло имат по-лошо помняне на сънищата.

„Рутинно ни питат дали храната влияе на сънищата – особено от журналисти по време на почивки, фокусирани върху храната. Сега имаме някои отговори“, каза Нилсен. 

Млечни продукти на горещия стол

Докато само малка част от участниците (5,5%) са казали, че според тях храната променя тона на сънищата им, много от тези, които са го направили, са обвинили сладкиши, пикантна храна или млечни продукти, за това че сънищата са станали по-странни или обезпокоителни. Когато изследователите анализирали данните, те установили, че непоносимостта към лактоза е свързана по-специално с кошмари, стомашно-чревни симптоми и лошо качество на съня.

„Кошмарите са по-лоши за хора с непоносимост към лактоза, които страдат от тежки стомашно-чревни симптоми и чийто сън е нарушен. Това е логично, защото знаем, че други телесни усещания могат да повлияят на сънуването. Кошмарите могат да бъдат много разрушителни, особено ако се случват често, защото са склонни да събуждат хората от сън в дисфорично състояние. Те могат също така да предизвикат поведение за избягване на съня . И двата симптома могат да ви лишат от спокоен сън“, каза Нилсен. 

Авторите предполагат, че млечните продукти могат да провокират храносмилателни проблеми при хора с непоносимост към лактоза, като дискомфортът се пренася и в състояние на сън. Този механизъм може да обясни упорито народно вярване, че яденето на сирене преди лягане води до кошмари.

Може ли диетата да подобри съня?

Интересното е, че проучването е установило, че по-малко участници свързват храната и сънищата, отколкото в подобно проучване, проведено от Нилсен и съавтора д-р Ръсел Пауъл преди 11 години. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на подобрена осведоменост за хранителните непоносимости, като днес учениците избягват храни, които предизвикват хранителни аномалии и биха могли да нарушат съня им.

„Това може да означава, че прости хранителни интервенции биха могли да помогнат на хората да подобрят съня си и цялостното си здраве“, пишат авторите. Но те също така предупреждават, че освен силната връзка с лактозната непоносимост, общата връзка между храната и качеството на съня остава неясна. Лошото хранене може да доведе до лош сън, но може да е вярно и обратното, или и двете могат да бъдат повлияни от трети фактор.

„Трябва да проучим повече хора от различни възрасти, от различни сфери на живота и с различни хранителни навици, за да определим дали резултатите ни са наистина обобщаващи за по-широката популация“, каза Нилсен. „Необходими са и експериментални изследвания, за да се определи дали хората наистина могат да открият ефектите на определени храни върху сънищата. Бихме искали да проведем проучване, в което да помолим хората да консумират сирене в сравнение с някаква контролна храна преди сън, за да видим дали това променя съня или сънищата им.“

Източник: Newsweek    
Кошмари Млечни продукти Лактозна непоносимост Сън Хранителни навици Здраве Проучване Стомашно-чревен дискомфорт Хранителни алергии Народни вярвания
Последвайте ни

По темата

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

САЩ спират издаването на визи за лица от Ивицата Газа

Свят Преди 1 час

Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата

,

Пет месеца от трагедията в Кочани: Градът почита загиналите в дискотека „Пулс“

Свят Преди 2 часа

Нощният клуб е функционирал незаконно в продължение на години

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

Любопитно Преди 4 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Макрон призова за бдителност и продължаване на натиска върху Русия

Свят Преди 4 часа

Френският президент приветства и "готовността на Съединените щати" да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна

,

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали

България Преди 5 часа

Всички участници в произшествието са закарани за преглед

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Свят Преди 5 часа

Това написа той в своя Telegram канал

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

Свят Преди 6 часа

Полицията е на терен с жива сила и бронирани автомобили

,

Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна за загрижеността си за децата, отведени в Русия

Свят Преди 6 часа

Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

България Преди 6 часа

От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им: Джордж, Шарлот и Луи

Принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин се местят в нов кралски дом

Любопитно Преди 7 часа

Кралската двойка планира да се установи в имота Форест лодж с осем спални, разположен в Уиндзорския парк

<p>Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ</p>

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

България Преди 7 часа

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи”, разкри Юлиан Здравков

<p>Какво каза Европа след срещата в Аляска</p>

Какво каза Европа след срещата в Аляска

Свят Преди 8 часа

Група от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

България Преди 9 часа

Разкриха самоличността на загиналия пътник в автобуса

Опашките за хляб в Боливия

Ден преди изборите: Хлябът в Боливия вече не стига за закуска

Свят Преди 9 часа

Политолози правят паралели между кризата в Боливия и Френската революция от XVIII в., причинена от ръста на цените на хляба. Разликата е, че в Боливия хлябът не поскъпва, просто качеството и грамажът му намаляват

<p>Младеж без книжка катастрофира в Студентски град</p>

Младеж без книжка катастрофира в Студентски град

България Преди 9 часа

"Шофьорът" е дал положителни проби за алкохол и наркотици

<p>Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци</p>

Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци

България Преди 10 часа

Така активните огнища в Пирин планина стават три

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

10 мъжки признания за жените, които мъжете не ни казаха, а трябваше!

Edna.bg

5 тайнствени места в България, които да посетите до края на годината

Edna.bg

Разтърсваща сцена на Молиню: Семейството на Жота и Уулвс почетоха своя герой

Gong.bg

Емоционална почит за Диого Жота от Уулвърхемптън

Gong.bg

„Ню Йорк таймс“: Тръмп предложил на евролидерите целият Донбас да бъде отстъпен на Русия

Nova.bg

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Nova.bg