Млечните продукти преди сън може да предизвикват кошмари

Н ово проучване показва, че преяждането с млечни продукти преди лягане може да причини повече от това да причини стомашни болки – то може да подхранва кошмарите ви, съобщи Newsweek.

Изследователите са открили силна връзка между лактозната непоносимост и смущаващите сънища, вероятно защото стомашно-чревният дискомфорт през нощта нарушава съня и се отразява на това, което хората изпитват, докато сънуват.

„Степента на кошмарите е силно свързана с непоносимост към лактоза и други хранителни алергии“, каза д-р Торе Нилсен от Университета в Монреал, водещ автор на изследването, публикувано в списание Frontiers in Psychology .

„Тези нови открития показват, че промяната на хранителните навици при хора с известна хранителна чувствителност може да облекчи кошмарите. Те биха могли също да обяснят защо хората толкова често обвиняват млечните продукти за лошите сънища!“

Според проучване от 2017–2018 г. на Службата за селскостопански изследвания (ARS), 68% от 2918 възрастни са консумирали сирене – самостоятелно или като съставка – във всеки един ден. Сиренето предлага ползи като подобряване на оралното здраве и повишаване на дневния прием на калций, но времето за консумация може да има цена.

Изследване на едно старо народно вярване

В продължение на векове хората подозират, че това, което ядат, влияе върху начина, по който спят, но научните доказателства са оскъдни. За да проверят връзката, Нилсен и неговият екип анкетирали 1082 студенти в университета Макюън в Канада. Участниците били попитани за продължителността и качеството на съня ; сънищата и кошмарите; възприеманите връзки между храната и сънищата; както и за тяхното психическо и физическо здраве.

Около една трета от анкетираните съобщават за чести кошмари. Жените са по-склонни от мъжете да си спомнят сънищата си, да съобщават за лош сън и да преживяват кошмари. Те също така са почти два пъти по-склонни да заявят, че имат хранителна алергия или непоносимост. Около 40 процента от участниците смятат, че късното хранене или консумацията на определени храни влияе на съня им, докато около 25 процента смятат, че определени храни активно го влошават. Тези с по-нездравословно хранене съобщават за по-негативни сънища и като цяло имат по-лошо помняне на сънищата.

„Рутинно ни питат дали храната влияе на сънищата – особено от журналисти по време на почивки, фокусирани върху храната. Сега имаме някои отговори“, каза Нилсен.

Млечни продукти на горещия стол

Докато само малка част от участниците (5,5%) са казали, че според тях храната променя тона на сънищата им, много от тези, които са го направили, са обвинили сладкиши, пикантна храна или млечни продукти, за това че сънищата са станали по-странни или обезпокоителни. Когато изследователите анализирали данните, те установили, че непоносимостта към лактоза е свързана по-специално с кошмари, стомашно-чревни симптоми и лошо качество на съня.

„Кошмарите са по-лоши за хора с непоносимост към лактоза, които страдат от тежки стомашно-чревни симптоми и чийто сън е нарушен. Това е логично, защото знаем, че други телесни усещания могат да повлияят на сънуването. Кошмарите могат да бъдат много разрушителни, особено ако се случват често, защото са склонни да събуждат хората от сън в дисфорично състояние. Те могат също така да предизвикат поведение за избягване на съня . И двата симптома могат да ви лишат от спокоен сън“, каза Нилсен.

Авторите предполагат, че млечните продукти могат да провокират храносмилателни проблеми при хора с непоносимост към лактоза, като дискомфортът се пренася и в състояние на сън. Този механизъм може да обясни упорито народно вярване, че яденето на сирене преди лягане води до кошмари.

Може ли диетата да подобри съня?

Интересното е, че проучването е установило, че по-малко участници свързват храната и сънищата, отколкото в подобно проучване, проведено от Нилсен и съавтора д-р Ръсел Пауъл преди 11 години. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на подобрена осведоменост за хранителните непоносимости, като днес учениците избягват храни, които предизвикват хранителни аномалии и биха могли да нарушат съня им.

„Това може да означава, че прости хранителни интервенции биха могли да помогнат на хората да подобрят съня си и цялостното си здраве“, пишат авторите. Но те също така предупреждават, че освен силната връзка с лактозната непоносимост, общата връзка между храната и качеството на съня остава неясна. Лошото хранене може да доведе до лош сън, но може да е вярно и обратното, или и двете могат да бъдат повлияни от трети фактор.

„Трябва да проучим повече хора от различни възрасти, от различни сфери на живота и с различни хранителни навици, за да определим дали резултатите ни са наистина обобщаващи за по-широката популация“, каза Нилсен. „Необходими са и експериментални изследвания, за да се определи дали хората наистина могат да открият ефектите на определени храни върху сънищата. Бихме искали да проведем проучване, в което да помолим хората да консумират сирене в сравнение с някаква контролна храна преди сън, за да видим дали това променя съня или сънищата им.“