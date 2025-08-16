Свят

Израелската армия заяви, че се готви да премести цивилните в южната част на ивицата Газа

"Хамас" казва, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава

16 август 2025, 22:05
Израелската армия заяви, че се готви да премести цивилните в южната част на ивицата Газа
Източник: БТА

И зраелската армия заяви, че ще предостави на жителите на ивицата Газа палатки и друго оборудване в рамките на подготовката за преместването на цивилните от зоните на бойни действия на "безопасни места" в южната част на палестинската територия, предаде Ройтерс.

Оборудването ще бъде прехвърлено през израелския граничен пункт "Керем Шалом" от ООН и други международни хуманитарни организации, след като бъде подложено на задълбочена проверка от служители на министерството на отбраната на Израел, заяви говорителят на израелската армия Авичай Адрае в социалната мрежа "Екс".

Миналата седмица Израел обяви, че планира нова офанзива, с която да поеме контрола върху северния град Газа. Планът на Израел за настъпление в най-големия град в крайбрежната ивица предизвика тревога сред международната общност. Превземането на града, в който живеят около един милион палестинци, усложнява усилията за прекратяване на огъня, коментира Ройтерс. Премиерът Бенямин Нетаняху продължава с плана си да превземе останалите две на "Хамас". По думите на Нетаняху Израел няма друг избор, освен да довърши започнатото и да разгроми "Хамас", понеже палестинската групировка отказва да сложи оръжие.

"Хамас" казва, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава.

Израел вече контролира около 75% от територията на ивицата Газа. Войната започна, след като през октомври 2023 г. ислямисти, водени от "Хамас", атакуваха Южен Израел. При атака бяха убити 1200 души и около 250 бяха взети за заложници, сочат данни на израелските власти. Смята се, че 20 от 50-те заложници, които остават в Газа, все още са живи.

В хода на офанзивата, която израелската армия предприе в отговор на атаката срещу Южен Израел, досега са убити около 61 000 палестинци, сочат данни министерството на здравеопазването в Газа. 

Източник: БТА/Николай Велев    
Израел Газа Хамас Война Хуманитарна помощ Палестинци Израелска армия Офанзива Цивилни Заложници
Последвайте ни
Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

„Следващият път в Москва?“: 5 извода след срещата на Тръмп и Путин в Аляска

„Следващият път в Москва?“: 5 извода след срещата на Тръмп и Путин в Аляска

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Путин: Обсъдих с Тръмп прекратяване на войната на справедлива основа

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 2 дни
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 2 дни
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 2 дни

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Мерц: Унижението на Зеленски от Тръмп няма да се повтори на срещата им в понеделник

Свят Преди 1 час

На въпросната среща в края на февруари Тръмп многократно прекъсваше Зеленски

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Тръмп подкрепя плана на Путин за Украйна

Свят Преди 2 часа

„Тръмп е склонен да го подкрепи“, каза източникът.

,

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Свят Преди 4 часа

Сочен за извършител е нейният партньор, който е арестуван

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

България Преди 5 часа

Задържан е съсед на пострадалия

.

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

България Преди 5 часа

Задържани са четирима, съставени са над 200 фиша

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

Любопитно Преди 6 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Макрон призова за бдителност и продължаване на натиска върху Русия

Свят Преди 6 часа

Френският президент приветства и "готовността на Съединените щати" да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна

,

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали

България Преди 6 часа

Всички участници в произшествието са закарани за преглед

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Свят Преди 7 часа

Това написа той в своя Telegram канал

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

"Нe сме боксови круши!": В Сърбия се провеждат поредните антиправителствени протести

Свят Преди 7 часа

Полицията е на терен с жива сила и бронирани автомобили

,

Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна за загрижеността си за децата, отведени в Русия

Свят Преди 7 часа

Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

България Преди 8 часа

От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им: Джордж, Шарлот и Луи

Принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин се местят в нов кралски дом

Любопитно Преди 8 часа

Кралската двойка планира да се установи в имота Форест лодж с осем спални, разположен в Уиндзорския парк

<p>Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ</p>

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

България Преди 9 часа

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи”, разкри Юлиан Здравков

<p>Какво каза Европа след срещата в Аляска</p>

Какво каза Европа след срещата в Аляска

Свят Преди 9 часа

Група от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

България Преди 10 часа

Разкриха самоличността на загиналия пътник в автобуса

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

10 мъжки признания за жените, които мъжете не ни казаха, а трябваше!

Edna.bg

5 тайнствени места в България, които да посетите до края на годината

Edna.bg

Борислав Младенов след успеха над Австрия: Публиката ни помогна

Gong.bg

Скандал на Майорка - Барселона! Правилно ли бе зачетен този гол?

Gong.bg

Бури в началото на предстоящата седмица

Nova.bg

Световните лидери - с коментар за срещата между Тръмп и Путин (ОБЗОР)

Nova.bg