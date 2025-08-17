Има арестуван за пожара край Българово, стихията е овладяна

Ш ест часа продължи борбата с пожара във вилната зона Лозницата край град Българово в Община Бургас. Цяла нощ пожарникари са гасили отделни огнища, предаде агенция БГНЕС.

Над 15 постройки и 4 хиляди декара борова гора изгоряха. При стихията беше обгазена и 85-годишна жена. Кметът на Бургас активира системата за предупреждение BG Alert, а хората бяха евакуирани.

Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи.

В гасенето се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори и техника на земеделски стопани и много доброволци.

„Пожарът е овладян, все още има малки огнища, които в момента пожарникарите гасят. Локализирани са, наливат се с вода, за да може да се потуши изцяло пожарът“, обясни кметът на град Българово Константин Щерионов, цитиран от БНТ.

Той посочи, че се разследват причините за пожара,

има установен извършител, който е задържан.

Образувано е досъдебно производство.

От думите му стана ясно, че засегнатите имоти са над 20 сгради, които са във вилната зона, както и около 4 хиляди декара, пасища и гори. „Тук никога не е имало толкова голям пожар, с такъв голям периметър.

Как ще бъдат подпомогнати всички потърпевши,

тъй като има изгорели вили, които са, както обитаеми, така и необитаеми? Ще се подадат документи към общината и после ще преценим как ще правим по програма ли, как ще е“, пита се кметът.