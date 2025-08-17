Свят

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

„Ерин“ премина от ураган категория 1 с ветрове от 120 км/ч в петък в 11 ч. сутринта до ураган категория 5 с ветрове близо 260 км/ч само за малко повече от 24 часа

17 август 2025, 08:01
Ураганът „Ерин" достигна категория 5 и застрашава Карибите
М ощният ураган „Ерин“ претърпя период на изключително бърза интензификация — явление, което стана много по-често срещано през последните години заради затоплянето на планетата. В събота той за кратко достигна рядката категория 5, преди да отслабне до категория 4, докато се придвижваше през Атлантическия океан северно от Карибите, пише Си Ен Ен (CNN).

„Ерин“ премина от ураган категория 1 с ветрове от 120 км/ч в петък в 11 ч. сутринта до ураган категория 5 с ветрове близо 260 км/ч само за малко повече от 24 часа.

Това го нареди в историята като един от най-бързо засилващите се урагани в Атлантическия океан, вероятно с най-бързата интензификация на буря преди 1 септември.

Прогнозите сочат, че „Ерин“ отново ще достигне сила на категория 5, докато преминава през цикъл на подмяна на окото на бурята — процес, който ще увеличи размерите на ветровото поле. Бързата интензификация се определя като увеличаване на скоростта на вятъра с поне 55 км/ч в рамките на 24 часа. Исторически, най-екстремните случаи се случват през септември и октомври.

Все повече урагани в Атлантика се усилват толкова бързо,

тъй като океаните и атмосферата се затоплят заради замърсяването от изкопаеми горива и глобалното затопляне. Това вероятно прави „Ерин“ още един пример за нарастващите екстремни явления в един затоплящ се свят.

Освен това, ураганът „Ерин“ вече е един от едва 43 урагана категория 5, регистрирани някога в Атлантика — рядко явление, макар че в последните години вече не е толкова необичайно, тъй като все повече бури достигат до пикова сила. Това е 11-ият ураган категория 5 от 2016 г. насам — необичайно голям брой.

Също така е рядко толкова силна буря да се формира толкова рано през сезона, особено извън Мексиканския залив. Средата на август е времето на пика на ураганната активност, но най-мощните бури обикновено се появяват по-късно. Сезонът на ураганите в Атлантическия океан през 2025 г. вече е четвъртият пореден, в който има ураган категория 5, след като миналата година имаше два — „Берил“ и „Милтън“.

„Ерин“ все още не се очаква да удари директно суша

— прогнозата е да премине северно от Пуерто Рико, след това да се завие на североизток към открития Атлантик между Източното крайбрежие на САЩ и Бермудите през следващата седмица. При това се очаква да удвои или дори утрои размерите си.

Към събота вечерта „Ерин“ се намираше на около 240 км североизточно от Сан Хуан, Пуерто Рико, и на около 260 км северозападно от Ангила. Издадени са предупреждения за внезапни наводнения за северно Пуерто Рико до полунощ в събота, а за островите Търкс и Кайкос и части от Подветрените острови са в сила предупреждения за тропическа буря.

Според Националния център за урагани, бурята ще предизвика опасни вълни и мъртви течения по плажовете на Бахамите, голяма част от източното крайбрежие на САЩ и Атлантическа Канада следващата седмица.

Според данни от събота вечерта „Ерин“ поддържаше ветрове около 240 км/ч. Очакват се колебания в силата му през останалата част от уикенда, като бурята носи дъждове и силни пориви на вятъра на южните Карибски острови. Прогнозира се „Ерин“ да се задържи поне до понеделник, след което постепенно да отслабне.

Силното ветрово поле на урагана се очаква да се увеличи поне два или три пъти следващата седмица, което ще доведе до опасни условия по плажовете на източното крайбрежие на САЩ.

През уикенда бурята преминава точно северно от Подветрените острови, Вирджинските острови и Пуерто Рико, като постепенно завива на север. Малко вероятно е да направи директен удар върху сушата на североизточните Карибски острови, макар че са в сила предупреждения за потенциални заплахи.

Очаква се „Ерин“ да се придвижи на север над западния Атлантик следващата седмица, далеч от САЩ и Бермудите, но това може да се промени, ако бурята завие по-рязко или по-слабо от очакваното. Дори прогнозата да остане непроменена, „Ерин“ може да причини проблеми за двата региона под формата на силно вълнение и опасни мъртви течения.

В очакване на урагана, бреговата охрана на САЩ за пристанище Сан Хуан нареди затварянето на пристанищата на Сейнт Томас и Сейнт Джон във Вирджинските острови, както и на шест морски пристанища в Пуерто Рико за всички входящи кораби, освен при специално разрешение.

Очаква се бурното море и мъртвите течения около островите да продължат и в началото на следващата седмица.

Силни пориви на вятъра и проливни дъждове вече засягат региона.

Някои места могат да получат между 50 и 100 мм валежи през уикенда, а локално и до 150 мм. Интензивните дъждове могат да предизвикат внезапни наводнения или свлачища.

В района има изобилно „гориво“ за урагана, тъй като повърхностните температури на морето са много по-високи от нормалното. Те не са толкова рекордни, както през 2023 и 2024 г., но все пак далеч над нивата, които биха били в един незатоплящ се свят.

„Ерин“ е първият голям ураган за сезона в Атлантика. Преди него се формираха още четири системи — „Андреа“, „Бари“, „Шантал“ и „Декстър“ — но никоя от тях не беше по-силна от тропическа буря.

Първият ураган за сезона обикновено се появява около 11 август, така че „Ерин“ закъсня леко в сравнение с предишни години. Миналата година до 15 август вече имаше три урагана — „Берил“, „Деби“ и „Ернесто“.

През този месец ще има още възможности за образуване на тропически системи. Дългосрочните прогнози на Центъра за климатични прогнози посочват същата част на Атлантика, в която се зароди „Ерин“, като зона за наблюдение за нови бури поне до началото на септември.

