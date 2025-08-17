Свят

Разкриха съдържанието на писмото на Мелания Тръмп до Владимир Путин

Писмото от първата дама на САЩ беше лично доставено от президента Доналд Тръмп по време на срещата му с руския лидер в Аляска

17 август 2025, 11:19
Източник: GettyImages

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп изпрати „писмо за мир“ до руския президент Владимир Путин, в което го призова, че „е време“ да се защитят децата и бъдещите поколения. Писмото беше лично доставено от президента Доналд Тръмп по време на срещата САЩ–Русия в Аляска, пише Kiyv Post.

Според Fox News, които са получили текста на писмото,

Мелания Тръмп апелира към руския лидер да поеме отговорност не само за своята нация, но и за човечеството като цяло.

„Всяко дете носи същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено случайно в селска местност или в голям градски център“, започва писмото. „Те мечтаят за любов, възможности и защита от опасност“, пише първата дама на САЩ.

В посланието Мелания Тръмп подчертава, че родителите имат дълг да насърчават надеждите на децата, а световните лидери носят отговорност, която „надхвърля комфорта на малцина“. Тя отбелязва, че всяко поколение започва живота си с невинност, „която стои над географията, правителството и идеологията“.

Първата дама също посочва, че въпреки трудностите някои деца се придържат към „тих смях“ като акт на съпротива срещу мрака. „Г-н Путин, вие можете сами да възстановите техния мелодичен смях,“ пише тя, добавяйки, че

защитата на детската невинност означава служене на „самото човечество“.

Писмото завършва с призив: „Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения, а вие, г-н Путин, сте способен да осъществите това с едно движение на перото днес. Време е“.

Писмото беше представено на първата среща САЩ–Русия след юни 2021 г., когато бившият президент Джо Байдън се срещна с Путин в Женева. Тази среща се проведе само няколко месеца преди Русия да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна.

По-рано агенция Reuters цитира двама американски служители, според които Мелания Тръмп в писмото си е призовала Путин да прекрати депортацията на украински деца от Русия. Мелания, родом от Словения, не присъства на срещата в Анкъридж между президента Тръмп и Путин.

Преди преговорите група от двупартийни американски законодатели внесоха резолюция, изискваща връщането на всички отвлечени украински деца преди подписването на каквото и да е мирно споразумение.

Към август 2025 г. над 1,6 милиона украински деца остават под контрол на Москва в окупираните територии или са депортирани в Русия. Много от тях са подложени на принудителна русификация, милитаризация и индоктринация – практики, посочени от Международния наказателен съд в заповедта за арест на Путин.

Русия твърди, че „защитава уязвими деца“, но доклади показват, че непълнолетните са настанени в лагери с военен режим, участват във военни игри и полагат клетви за вярност към Москва. ООН обвинява Русия, че е причинила „огромни страдания“ на милиони украински деца след пълномащабното нахлуване през 2022 г.

Безразборните удари на Москва по цивилни обекти също са убили хиляди деца, включително пет в късна атака над Киев през юли, при която загиват 31 души и 159 са ранени.

Източник: Kiyv Post    
