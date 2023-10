Великите учени, създали ужасяващи оръжия

В сеизвестен факт е, че някои от най-великите учени и изобретатели, раждали се някога, са помогнали за разработването и подобряването на различни оръжия. Едва ли има човек, който да не е чувал за проекта „Манхатън“, довел до атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през 1945 г. Това, обаче, далеч не е единственият пример за подобно начинание. Историците отбелязват, че докато повечето учени участвали в проекти за създаването на оръжия доброволно, някои дори и не подозирали какви приложения ще имат техните изобретения.

Галилео Галилей

Определян като „бащата на съвременната наблюдателна астрономия“, Галилео Галилей е гениален учен, оказал огромно влияние върху представите ни за Вселената. Сред най-известните му постижения са направените от него подобрения на телескопа, както и наблюденията на различни космически обекти – като Слънцето, Венера и Юпитер. В интерес на истината, докато проектирал своя телескоп, Галилей изпратил писмо до дожа на Венеция, в което отбелязал, че изобретението му може да бъде използвано от войниците. Според него, уредът представлявал отлично средство за наблюдение на вражески войски от безопасно разстояние. Дожът възнаградил Галилей за неговата работа, но отклонил предложението му. По-късно, друго изобретение на известния учен намерило военно приложение. Става въпрос за компас, който подобрил точността на използваните по това време оръдия.

