Теориите, които се опитват да променят представите ни за Античността

А нтичността е период от историята, обхващащ приблизително времето между VIII в. пр. Хр. и VI в. сл. Хр. Именно тогава са положени основите на редица аспекти на нашето съвременно ежедневие – като строителството, архитектурата, търговията и занаятите. Част от събитията, случили се през Античността, пък продължават да са обект на разпалени дебати и до днес, а освен това са свързани с някои крайно противоречиви теории.

Смъртта на Юлий Цезар

Гай Юлий Цезар е една от най-влиятелните личности в световната история. Всеизвестен факт е, че той бил убит в Сената от свои опоненти, които се опасявали, че цялата власт е в негови ръце и по този начин ще превърне Републиката в диктатура. Някои изследователи смятат, че Цезар предварително знаел за планираното покушение, но не направил нищо, за да го предотврати. Сред тях е историкът Ричард Гърлинг. Според него, Цезар страдал от депресия, тъй като здравословното му състояние се влошавало и започнал да получава епилептични припадъци. Ето какво написал Гърлинг през 2003 г.: „В търсене на истината, трябва да вземем предвид както неговата възраст (по това време Цезар бил на 56 години), така и влошеното му здраве. Съществуват редица сведения, че по това време той действително страдал от епилепсия“.

Ако това твърдение се окаже вярно, то би обяснило някои наглед ирационални решения, които Цезар взел малко преди смъртта си. Предполага се, че до него достигнали слухове за заговора, но се примирил със съдбата си. Той посочил Октавиан Август за свой наследник, а освен това наредил на преторианската гвардия, която отговаряла за охраната му, да не го придружава в Сената в деня, в който бил убит. По този начин, Цезар си гарантирал, че ще бъде запомнен като велик лидер, талантлив пълководец и политик, успял да постигне всички свои цели, но станал жертва на жестоко предателство.

Платон и Новият световен ред

Смятан от мнозина за най-влиятелния философ, раждал се някога, Платон стои в основата на редица конспиративни теории. Някои вярват, че той бил повлиян от източните традиции и положил основите на Кабала – окултно и езотерично течение в юдаизма, появило се през XII в. Други пък спекулират, че тайни организации – като илюминатите и масоните, положили големи усилия, за да утвърдят образа на Платон като велик философ. Каква била тяхната цел? Да използват утопичното общество, описано в творбата му „Държавата“, като модел за планирания от тях Нов световен ред (въпросната конспиративна теория се радва на голяма популярност и гласи, че всички събития, случващи се по света, се контролират от малка група хора, които искат да създадат глобално правителство и да го управляват).

Привържениците на това твърдение цитират еврейския философ от II в. пр. Хр. Аристобул Александрийски, който написал следното: „Очевидно е, че Платон подражава на нашето законодателство и е изследвал внимателно всеки един елемент от него…също както и Питагор, той заимствал елементи от нашите доктрини и ги добавил към собствените си идеи“. Според въпросната теория, Платон създал основата на плановете за бъдещо световно правителство, предлагайки идеи като премахването на брака и семейството и налагането на задължително образование.

Истинските откриватели на Америка

През IV в. пр. Хр. Картагенската империя била доминиращата сила в района на Централното и Западното Средиземноморие. Тя създала обширна търговска мрежа, която достигала до Западна Азия, Западна Африка и Северна Европа. За да защити интересите си, империята развила мощен военноморски флот. Съществува теория, според която картагенски мореплаватели открили Америка близо две хилядолетия преди Христофор Колумб да достигне бреговете на Новия свят. За пръв път подобно предположение направил американският учител, теолог и писател Езра Стайлс през 1783 г. Той изследвал скалните надписи в Дайтън Рок, Масачузетс и заявил, че техни автори най-вероятно са пътешественици, дошли от Картаген. Професорът по геология Марк Макманамън е на същото мнение. Според него, на територията на САЩ са открити картагенски монети, а освен това съществуват карти, създадени от жители на древната империя, на които са изобразени бреговете на Северна и Южна Америка.

Някои изследователи предполагат, че след като римляните превзели Картаген, част от местното население избягало, използвайки таен търговски път, водещ към пристанищен град в района на Мексиканския залив. Именно те били предците на толтеките – индианска цивилизация, която през VIII в. създала държава, обхващаща централните и западните райони на Мексико. Други пък допускат, че народът Чачапоя (те обитавали територията на днешно Перу) всъщност произхожда от картагенци и келти, които създали свой град в Южна Америка и търгували с околните племена. Повечето историци все пак отбелязват, че до момента не е открито нито едно категорично доказателство в подкрепа на някоя от споменатите теории.

Мао Дзедун срещу Конфуций

Едва ли има човек, който да не е чувал за Конфуций – китайски мислител, считан за една от най-влиятелните личности в световната история. Приживе е наричан „учител на 10 000 поколения“, като в основата на неговата философия стои идеята, че държавата представлява голямо и сплотено семейство, а хората трябва да проявяват преданост, уважение и доверие едни към други. Историците отбелязват, че основателят на Китайската народна република Мао Дзедун включил част от тези възгледи в своята ранна политическа идеология. Това, обаче, се променило по време на т. нар. Културна революция –кампания в периода 1966 – 1976 г., насочена срещу партийни дейци и интелектуалци, обвинени, че са предали идеалите на комунизма и са се превърнали в проводници на капитализма. Държавните медии в Китай започнали да разпространяват следното послание: „Въпреки че Конфуций е мъртъв, вонята от неговия труп се усеща и до днес. Неговата отрова е опасна, а влиянието му - голямо“.

Така започнал процес по подмяната на историческите факти от живота на мислителя с разкази, съобразени с идеалите на комунизма и одобрени от самия Мао. Създадена била своеобразна конспиративна теория, описваща Конфуций като наследник на богати робовладелци, готов на всичко, за да защити интересите на аристокрацията. Твърдяло се, че той бил твърд противник на революционерите, борещи се за свобода и равенство и дори създал училище, в което преподавал какви са ползите от робството. Въпреки всичко това, малко преди да почине, Конфуций променил своите послания и успял да заблуди хората, изграждайки си различен образ, с който да бъде запомнен от идните поколения. Кампанията по злепоставянето на великия философ била прекратена с приключването на Културната революция през 1976 г.

