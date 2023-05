Изумително: Гигантите, които наследиха динозаврите

Д инозаврите несъмнено са едни от най-изумителните същества, живели някога на нашата планета. Повечето хора смятат, че след изчезването им преди приблизително 65 млн. години приключила „ерата на гигантизма“ и се появили животни, които били със значително по-скромни размери. Това твърдение не е правилно. На първо място, повечето динозаври били сравнително малки (някои били с големината на кокошки). Освен това, сред техните наследници са едни от най-огромните животни, съществували някога. Ето и няколко примера:

Бариламбда

След изчезването на динозаврите, някои бозайници увеличили значително своите размери сравнително бързо. Сред тях били т. нар. пантодонти. Най-известният представител на тази група е бариламбдата – тревопасен гигант, който обитавал западните части на Северна Америка преди 50 – 60 млн. години. Според палеонтолозите, той отчасти приличал на гигантските ленивци, които щели да се появят няколко милиона години по-късно. Теглото на бариламбдата достигало един тон, а дължината на тялото му – близо 3 метра. По това време, нито едно друго създание нямало подобни внушителни размери. Учените отбелязват, че еволюцията на бариламбдата е важен етап от развитието на бозайниците и превръщането им в господари на планетата.

Титанбоа

Преди приблизително 60 млн. години, по време на Палеоцена, едно огромно същество пълзяло из влажните блата, които се намирали на територията на днешна Колумбия. Става въпрос за титанбоата – най-голямата, най-тежката и най-дългата змия, откривана някога. Размерите ѝ били изумителни. На дължина достигала до 15 метра, а теглото ѝ надхвърляло един тон. Тя се хранела предимно с риби, костенурки и крокодили. Експертите смятат, че основните причини за гигантските размери на титанбоата са две: липсата на други големи животни, които да представляват заплаха за нея и горещината (змиите се нуждаят от нея, за да регулират телесната си температура. По време на Палеоцена, Земята била гореща и влажна, което осигурявало отлични условия за растежа на тези отдавна изчезнали влечуги).

Бариназух

Крокодилите са едни от най-древните същества, които все още обитават нашата планета. Те се появили към края на периода Триас (преди около 200 млн. години) и преживели истински разцвет през Юра и Креда. По това време, 12-метровите саркозухи и дейнозухи редовно ловували динозаври. Много по-късно, преди приблизително 13 млн. години, далечният роднина на съвременните каймани, наречен пурузавър, на свой ред се хранел с костенурки край бреговете на Южна Америка. Какво е общото между тези хищници? Всички те дебнели своите жертви от засада, криейки се във водни басейни. Не такова било поведението на бариназуха – огромен крокодил, фосили от който са открити на територията на Аржентина, Перу и Венецуела. Описан за пръв път през 2007 г., според археолозите този вид се появил по време на периода Креда, като изчезването на динозаврите дало силен тласък на еволюцията му. Той дебнел плячката си на сушата, като я разкъсвал с острите си зъби (те приличали повече на тези на месоядните динозаври, отколкото на останалите крокодили). Въпреки че не е най-големият крокодил, съществувал някога, тялото на бариназуха достигало на дължина до 4 метра, а теглото му било около тон и половина.

