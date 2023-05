Най-странните медицински практики в Древен Рим

Д ревните римляни стоят в основата на редица научни постижения, които са допринесли изключително много за развитието на човечеството. В същото време, обаче, те прилагали и някои медицински практики, които от днешна гледна точка са едновременно смехотворни, отблъскващи и абсурдни. В следващите редове може да се запознаете с част от тях:

Акне

За редица тийнейджъри в Древен Рим, акнето представлявало сериозен проблем. Според тогавашните лекари, едно от най-ефикасните лекарства за въпросното болестно състояние на кожата било месото от крокодил, което трябвало да се комбинира със зехтин. Ако това не помогне, те препоръчвали на своите пациенти да втрият в кожата си листа от праз или да се „изкъпят“ със смес от масла и сирене. Също така се смятало, че сокът от смирна и медът имат лечебен ефект. Придворният лекар на император Теодосий (379 – 395 г.) на свой ред твърдял, че всички пъпки могат да бъдат премахнати моментално, ако избършете лицето си с кърпа, докато гледате падащи звезди.

8 Fascinating Facts About Ancient Roman Medicine

While doctors in ancient Rome prescribed macabre elixirs and used dreams for diagnoses, they also made significant medical advances.https://t.co/F27VactVSd — Artemission.com - Ancient Art🏺 (@ArtemissionArt) August 15, 2022

Брадавици

Според лекарите в Древен Рим, съществували няколко метода за премахването на брадавици. Най-популярният от тях било изгарянето на кравешка тор или миши изпражнения. Плиний Стари предлагал друго лечение – според него, брадавицата трябвало да бъде докосната с грахово зърно, което след това да бъде увито в кърпа и изхвърлено. Втриването на морска пяна и бял морски пясък също били популярни методи за справяне с проблема (по-богатите римляни пък използвали злато). Ако нито едно от тези лечения не помагало, лекарите препоръчвали следния ритуал: на 20-ия ден от месеца, човекът, който иска да премахне своята брадавица, трябва да легне по гръб на някой път. След това, гледайки Луната, той взема в ръка каквито камъчета или пръст има около него и ги втрива в нежелания израстък.

Главоболие

Повечето лекове за главоболие, разпространени в Древен Рим, били по един или друг начин свързани с животни. Много хора вярвали, че поръсването с вино, в което е накиснат хамелеон, е отлично средство за справяне с проблема. Други пък били убедени, че могат да преборят главоболието, ако пият вода от съд, от който са утолявали жаждата си волове или магарета. Някои лекари препоръчвали на пациентите си да се намажат със специален мехлем, в състава на който имало сажди, розово масло и менструална кръв. Ако всичко това не помогнело, съществувало и още едно „лечение“ – прикрепването към главата на отрязани полови органи на лисица.

Caesar’s favourite herb was the Viagra of ancient Rome. Until climate change killed it off https://t.co/baw3Wpw5p8 — Guardian news (@guardiannews) May 15, 2022

Запек

Когато древните римляни изпитвали проблеми с ходенето до тоалетна, те прибягвали до различни средства за справянето с него. Едно от тях било поглъщането на сурови дюли, потопени в мед. Други препоръчвали пиенето на сок от цвекло. По някаква причина, въпросната напитка била прилагана и като лекарство за диария. Катон Стари на свой ред бил убеден, че консумирането на зеле е изключително полезно за здравето и може да излекува както констипация, така и редица далеч по-сериозни заболявания. Някои лекари на свой ред препоръчвали далеч по-необичайни методи. Сред тях било поставянето на жлъчка от вълк или бик върху пъпа на страдащия от запек. Тя трябвало да се смеси с мляко, сол и мед.

Дизентерия

Дизентерията е инфекциозно заболяване на червата, което протича със силна диария, а в някои случаи и с повръщане. Болестта може да нанесе сериозни поражения на стомашно-чревния тракт и е потенциално смъртоносна. Причините за нея могат да бъдат бактерии, вируси или паразитни червеи. Древните римляни, обаче, не знаели това, поради което прилаганите от тях лечения били, меко казано, необичайни. Сред тях било пиенето на кръв, смесена с вино и месо от белите дробове на лешояд. Други „лекарства“ били пилешката супа, яйчните жълтъци, сокът от мак, както и ежедневното консумиране на нар. Някои лекари пък препоръчвали да се яде месо от петнист гущер. Имало две важни условия – той трябвало да е внесен от друга страна и да се свари.

Children in Ancient Rome had Vitamin D deficiency, study says https://t.co/8iNDn15lZY pic.twitter.com/KC6sTWEzgd — CNN (@CNN) August 20, 2018

Подагра

Наричана още гихт, подаграта е медицинско състояние, което в повечето случаи се характеризира с повтарящи се пристъпи на остър възпалителен артрит. Най-често засегната е ставата в основата на големия пръст на крака. В Древен Рим, тя била лекувана по няколко начина. Смятало се, че комбинацията от шафран, мазнина от козел и изпражнения от коза може да облекчи симптомите. Други популярни лечения били разтриването на засегнатите части с телешка тор или с месо от морски заек (наричан още и брадат тюлен), както и носенето на обувки от кожа на бобър. Плиний Стари на свой ред твърдял, че подаграта може да бъде излекувана от докосването на жена в менструация. Някои древни римляни прибягвали до един далеч по-жесток метод – варенето на жива лисица. След това, от нея се правела напитка, за която се твърдяло, че има чудодейни свойства и може да изцери различни заболявания, включително подагра.

Епилепсия

Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания, което се характеризира с повтарящи се припадъци. В наши дни, един на всеки сто души е засегнат от него. В повечето случаи, причината за болестта е неизвестна, въпреки че някои хора я развиват след претърпяна мозъчна травма, инсулт, рак на мозъка или злоупотреба с алкохол и наркотични вещества. Епилепсията повдига редица въпроси, на които съвременната медицина все още не може да даде категоричен отговор, но древните римляни вярвали, че разполагат с различни средства за нейното излекуване. Едно от тях е пиенето на вода, взета от извор през нощта и след това поставена в черепа на мъртвец. Други забивали пирон в земята, на мястото, на което някой е припаднал по-рано, а трети поглъщали месо от животно, убито с желязно оръжие (важно уточнение е, че въпросното оръжие трябвало да бъде такова, използвано в битка и да е „отнело човешки живот“). Сред „лекарствата“ били още тестисите на мечка или диво прасе, както и изсушен камилски мозък, потопен в оцет.

Още от автора:

Новият крал на Великобритания и церемонията, която светът очаква с нетърпение

Жената, която се опълчи на нацистите и спаси стотици хора от сигурна смърт

Наистина ли използваме едва 10 процента от мозъка си

Между фактите и легендите – истинската история на крал Артур

Изборите в Турция наближават – ще успее ли Ердоган да остане на власт

Истината зад легендата – какво знаем за предателството на Юда

"Сакро Боско": Градината, която ще ви ужаси

Какво знаем за астероида-убиец, причинил изчезването на динозаврите

Забравените постижения на науката през Средновековието

Най-абсурдните твърдения за животните, на които хората някога са вярвали

Трагичната история на Хелмут Хюбнер – момчето, което се опълчи на нацистите

Световните лидери и решенията, които взеха с помощта на астрологията

Загадки, феномени и конспирации – непознатото лице на Индия

Как НАСА ще избере астронавтите, които ще се отправят към Луната

Конспиративните теории, за които (не) сте чували​

Изумително! Скритите тайни на въздушния шпионаж

Пет войни, които приключиха без нито една жертва

Между футбола и политиката: Как се справи тази страна

Забравената трагедия, която отне живота на 5 млн. души

Най-дългата и кървава война в историята на Европа

Мир между Русия и Украйна – постижим ли е?

Заплашват ли Източна Европа имперските амбиции на Путин

Фалшивите новини и войната в Украйна – как действа руската пропаганда

Успех или провал е стратегията на руската армия в Украйна

След края на войната – какво бъдеще очаква Украйна

Чеченските войни и конфликтът в Украйна: Уроците на историята

Западът срещу Русия

Какъв ще бъде следващият ход на Русия?

Истината vs пропагандата: Защо Русия нахлу в Украйна

Сблъсък на империи: Какво не знаем за Кримската война