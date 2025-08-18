Празник е! Почитаме светецът на българската душа

България

Православната църква почита паметта на свети Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ

18 август 2025, 07:45
Източник: iStock/Getty Images

Н а 18 август православната църква почита паметта на свети Иван Рилски Чудотворец – най-почитаният български светец и небесен закрилник на българския народ.

Свети Иван Рилски е роден около 876 г. в село Скрино, в подножието на Осоговската планина. В младостта си става монах и се отдава на строг пост и молитва. Търсейки усамотение и пълно служение на Бога, се заселва в пещера в Рила планина, където живее като отшелник. Славата на неговата святост, смирение и чудотворство привлича множество последователи, които

стават основата на бъдещия Рилски манастир.

Свети Иван Рилски е известен със своя Завет – духовно поучение към неговите ученици, в което призовава към чиста вяра, смирение и взаимна любов. Той отказва всякакви земни почести и богатства, включително дарове от цар Петър I, предпочитайки да остане верен на аскетичния си живот.

Чудеса и легенди

Множество легенди разказват за чудесата на свети Иван Рилски:

  • Изцеления на болни: Духовната му сила и молитви според преданията изцелява болни, слепи и парализирани, които търсят неговата помощ в пещерата му или по-късно в Рилския манастир.
  • Защита от нашественици: Легендите разказват, че по време на нашествия и трудни времена свети Иван Рилски се явява на своите последователи, за да ги успокои и да ги предпази от опасности.
  • Диви животни се покоряват: Според преданията животните наоколо – вълци, мечки и птици – не застрашават монаха и се подчиняват на неговата воля, което символизира хармонията между човека и природата, постигната чрез духовна чистота.
  • Чудеса при погребението: След смъртта му тялото на светеца било пренесено с невероятна лекота, без да бъде тежест за хората. Местата, през които преминали мощите му, били благословени, а болни се изцелявали дори при докосване на одеждите му.

На 18 август 946 г. свети Иван Рилски се представя пред Бога. Неговите мощи преминават през Средец (днешна София), Велико Търново и в крайна сметка са върнати в Рилския манастир, където се пазят и днес като безценно духовно съкровище.

Денят на неговото успение е не само църковен празник, но и повод българите да си припомнят за силата на вярата, за устойчивостта на духа и за значението на духовните водачи в трудни времена. Свети Иван Рилски остава символ на българската духовност, смирение и обич към народа. И до днес хиляди поклонници се стичат към Рилския манастир, за да се поклонят пред мощите му и да потърсят неговото застъпничество и благословия.

