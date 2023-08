Как изкуственият интелект променя бъдещето на медицината

П рез последните години темата за изкуствения интелект стана обект на голям брой анализи и разгорещени дебати. Според някои, с негова помощ могат да бъдат намерени решения на редица проблеми, с които се сблъскваме ежедневно, докато други се опасяват, че прекалената ни зависимост от ИИ крие твърде много рискове. Една от сферите, в които новите технологии навлизат с все по-голяма скорост, е медицината. Какво трябва да знаем за този процес и дали ще се сбъднат прогнозите, че изкуственият интелект ще улесни значително работата на лекарите?

Бързи и точни диагнози

Представете си, че сте получили обрив и не сте сигурни каква е причината за него. Вместо да отидете до някоя болница и да чакате на опашка пред лекарския кабинет, може да направите нещо друго – да снимате обрива и да качите изображението в приложение, работещо с изкуствен интелект. Само за секунди ще получите както точна диагноза, така и предложение за лечение. Всичко това звучи като сценарий на научнофантастичен филм, но всъщност подобни методи вече се използват от експерти по цял свят. ИИ обработва огромно количество данни и насочва вниманието на лекарите към модели и връзки, които могат да останат незабелязани дори и от най-опитните специалисти. Важна подробност е, че той помага при ранното откриване на ракови и сърдечни заболявания.

Research published in Nature Medicine in May suggests that AI screening of large groups of patients could make earlier diagnosis possible, which in turn could lead to earlier and more effective treatment of the disease. https://t.co/77ZQxcQ3ZW