Трагичната история на децата на Сталин

Й осиф Сталин е един от най-бруталните диктатори в световната история. Всеизвестен факт е, че той се отнасял изключително жестоко с всеки, осмелил се да му се противопостави. Освен лидер на СССР, той бил и баща на три деца – Яков, Василий и Светлана. Какво знаем за тяхната съдба?

„Дори това не успя да направиш както трябва“

Годината била 1907-ма. Сталин, който по това време вече бил запленен от идеите на марксизма, ограбил банка в Тбилиси. Голямата сума, която предоставил на болшевиките, го превърнала в един от най-близките съмишленици на Владимир Ленин. През същата година неговата съпруга Екатерина Сванидзе родила първия му син, Яков. Няколко месеца по-късно, обаче, тя се разболяла от тиф и починала. Сталин бил съкрушен от мъка. По време на погребението на Екатерина, той скочил в нейния гроб, прегръщайки тялото ѝ. Според някои свидетелства, след смъртта ѝ Сталин заявил следното: „Това създание размекваше каменното ми сърце. Тя умря и с нея умряха и последните ми топли чувства към човечеството“. Бъдещият диктатор се отдал напълно на революционните си задължения, изпращайки Яков в Тбилиси, където момчето било отгледан от семейството на покойната си майка.

This day in 1943, Stalin's eldest son Yakov Dzhugashvili died in German captivity at the Sachsenhausen concentration camp. It is not clear whether he committed suicide or was killed by camp guards.



Dzhugashvili was captured in July 1941 during the invasion of the USSR. #WW2 pic.twitter.com/n2g6Cog4uN — WWII Pictures (@WWIIpix) April 14, 2021

През 1921 г. синът на Сталин се завърнал при баща си. Отношенията между двамата били крайно обтегнати. Яков най-често е описван като чувствителен и затворен млад мъж – нещо, което изобщо не допадало на избухливия и агресивен Сталин. През 1930 г. синът на диктатора дори се опитал да се самоубие. Той се прострелял в гърдите с пистолет, опитвайки се да улучи сърцето си. След като бил откаран в болница, лекарите спасили живота му. Според някои свидетели на случилото се, единственото нещо, което Сталин казал на сина си, било: „Дори това не успя да направиш както трябва“.

Самоубийството на Надежда Алилуева

След смъртта на Екатерина, Сталин се оженил повторно. Новата му съпруга се казвала Надежда Алилуева. От нея диктаторът имал две деца – Василий и Светлана. Семейният им живот далеч не бил идиличен. Сталин непрекъснато я тормозел и ѝ изневерявал – нещо, с което Надежда не можела да се примири. Така, по време на празненство в Кремъл по случай 15-тата годишнина от Октомврийската революция, тя отказала да се включи в поздравленията към съпруга си. „Хей, ти! Отпий от чашата си“, казал ѝ Сталин, а съпругата му отвърнала: „Не смей да ми говориш!“ Тя излязла от залата и се прибрала в дома си. Там, Надежда написала писмо, в което описала Сталин като жесток тиранин, измъчващ както руския народ, така и собственото си семейство. След това взела един пистолет и се простреляла, отнемайки сама живота си. Ръководителят на СССР положил големи усилия, за да прикрие случилото се. В продължение на цели десет години дъщеря му Светлана нямала никаква представа, че майка ѝ се самоубила. В деня на погребението на Надежда Сталин заявил, че тя се оказала негов враг. Той също така нито веднъж не посетил нейния гроб.

Yakov Dzhugashvili (2nd left), eldest son of Joseph Stalin, after being captured by German forces, 1941.



The Germans offered to exchange Yakov for Field Marshal Paulus, Stalin turned the offer down, "I will not trade a Marshal for a Lieutenant." #WW2 pic.twitter.com/34VO59O0wU — WWII Pictures (@WWIIpix) March 14, 2021

Пленен от нацистите

Яков се оженил за момиче от еврейски произход, което се казвало Юлия. Сталин първоначално бил категорично против брака им, но впоследствие започнал да харесва избраницата на сина си. През 1941 г. Яков се присъединил към Червената армия по настояване на своя баща и бил назначен за командир на артилерийска батарея. Това се случило само месец преди германците да нападнат СССР. След като инвазията започнала, Яков бил изпратен да се сражава срещу нацистките войски. Престоят му на бойното поле, обаче, бил краткотраен, тъй като в началото на юли 1941 г. той и оглавяваната от него 20-та армия се предали на германците. Яков се опитал да избяга, но безуспешно. Междувременно, Сталин издал заповед, по силата на която всеки, попаднал в плен на вражеските войски, бивал обявен за дезертьор, а семейството му – арестувано. Така, Юлия била изпратена в трудов лагер, където прекарала следващите две години.

Съдбата на Яков също не била лека. След като разкрили неговата самоличност, нацистите първоначално се опитали да го привлекат на своя страна. Използвайки мощната си пропагандна машина, те искали да покажат как сина на Сталин го е предал. Според историци, съветският лидер направил няколко опита да спаси сина си, но те се оказали безуспешни. Приблизително по това време Адолф Хитлер предложил да освободи Яков в замяна на пленения от руснаците фелдмаршал Фридрих Паулус. Сталин отказал, заявявайки следното: „Няма да разменя фелдмаршал за лейтенант“. Самият Яков така и не склонил да сътрудничи на нацистите, в резултат на което те загубили интерес към него. На 14 април 1943 г. синът на Сталин отнел живота си, хвърляйки се върху ограда, по която течал ток. Според друга версия на случилото се, той бил убит от нацистки войник, след като се опитал да избяга от концлагера в Заксенхаузен.

Joseph Stalin and his son Vasily Stalin, who died from chronic alcoholism at 41. Learn more: https://t.co/EbwaYbX3GI pic.twitter.com/XVItOya7wf — History Defined (@historydefined) April 9, 2023

Принцът на Сталин

По думите на Светлана, дъщерята на Сталин, другият му син – Василий, бил неговият принц. Той бил разглезен, високомерен, лишен от нормално семейство и на практика възпитаван от охраната на съветския лидер. Освен това, Василий страдал от алкохолизъм. Показателен е следният инцидент, случил се през 1943 г.: синът на Сталин и група негови приятели се качили на самолет и под въздействието на алкохола решили да отидат на риболов. Те започнали да хвърлят бомби в едно езеро, при което по невнимание убили високопоставен военен.

Въпреки безотговорното поведение на Василий, през 1948 г. той заел поста командващ военновъздушните сили на Московския окръг, а на следващата година станал генерал-лейтенант. Всичко се променило след смъртта на Сталин. Василий бил арестуван на 28 април 1953 г., когато посетил ресторант, в който се срещнал с чуждестранни дипломати. Срещу него били повдигнати обвинения за оклеветяване на лидерите на СССР, антисъветска пропаганда и престъпна небрежност. Василий получил присъда от осем години затвор, но бил освободен предсрочно, в началото на 1960 г. След това бил изпратен в Казан, където починал през 1962 г. По това време той имал сериозни здравословни проблеми, причинени от пристрастеността му към алкохола.

After the death of the Communist dictator Joseph Stalin, his daughter Svetlana Stalin denounced Communism and converted to Catholicism. pic.twitter.com/VrH9TBV9VI — Sachin Jose (@Sachinettiyil) May 15, 2022

„Кой би те поискал, глупачко?“

Сталин бил ненавиждан от своята дъщеря Светлана, която го смятала за „морално и духовно чудовище“. Докато брат ѝ Яков бил в плен на нацистите, тя започнала да се среща с известния съветски режисьор, сценарист и актьор Алексей Каплер. По това време тя била 17-годишна, а той – близо 40-годишен. Каплер започнал да утешава Светлана, която наскоро разбрала за смъртта на майка си и дори ѝ подарявал книги, забранени по нареждане на нейния баща. Когато разбрал за техните срещи, Сталин се вбесил. По негова заповед, Каплер бил арестуван и изпратен в трудов лагер. Когато Светлана се срещнала с баща си и му споделила, че е влюбена в Каплер, Сталин ѝ ударил силен шамар и казал: „Погледни се. Кой би те поискал, глупачко?“

Животът в СССР бил истински кошмар за Светлана. Така, през 1967 г. тя успяла да напусне страната и заминала за САЩ. Децата ѝ, обаче, останали в Съветския съюз. Тя се завърнала в родината си през 1984 г., за да ги види, но след това отново се завърнала в САЩ, където останала до смъртта си през 2011 г. „Щастлива съм тук“, споделила тя пред репортер в едно от последните си интервюта. Светлана добавила, че се чувства свободна – нещо, което ѝ липсвало ужасно много, докато живеела в СССР.

