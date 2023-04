Между фактите и легендите – истинската история на крал Артур

Е два ли има човек, който да не е чувал за крал Артур – легендарния владетел на британците, живял в периода V – VI в., който е главен герой на редица епични произведения и рицарски романи. Учените все още не са сигурни дали той наистина е съществувал или не. Категорични доказателства в подкрепа на твърдението, че Артур е реална личност, няма. Въпреки това, повечето изследователи са единодушни, че преданията за него са основани поне частично на събития от историята на Великобритания.

Крал или обикновен войник?

Истинският Артур не е бил крал, нито имал кръгла маса, на която се събирал със своите верни рицари. Всичко това представлява легенда, преразказвана и разкрасявана в продължение на стотици години. Учените предполагат, че той всъщност бил обикновен войник. За пръв път името му се споменава от историка Гилдас, за когото се смята, че бил съвременник на Артур. Той пише, че въпросният войник повел съпротивата срещу нахлуващата англосаксонска армия. Гилдас отбелязва, че Артур се сражавал „редом с кралете на Британия“, но самият той не бил благородник и застанал начело на техните войски, въпреки че „имало много по-достойни от него“. Най-ранните произведения, в които Артур е споменат като владетел, били създадени около пет века след смъртта му. Според въпросните източници, обаче, той бил император, а не крал.

Истинското име на Артур

Много историци смятат, че Артур не е истинското име на легендарния герой. Според тях, той всъщност се казвал Амброзий Аврелиан. Гилдас твърди, че той бил последният римлянин в Британия, а неговите родители били убити от англосаксонците. Споровете около името на Артур продължават и до днес. Някои изследователи са на мнение, че Аврелиан е друг човек, най-вероятно роднина на Артур. Няколко десетилетия, след като Гилдас описал историята на съпротивата срещу англосаксонската инвазия, неговата творба била преразказана от други автори до най-малките подробности, но с една съществена разлика – името на Амброзий било променено на Артур.

Семейството на Артур

За произхода на Артур – или Аврелиан – се знае сравнително малко. Съществуват сведения, че родителите му били римляни, които „носели пурпурни одежди“, т.е. били представители на аристокрацията. Някои дори предполагат, че семейството на Артур било сред основателите на Рим, но доказателства в подкрепа на тази теория няма. Други пък смятат, че легендарният владетел бил пряк потомък на Аркадий – император на източната половина на Римската империя в периода 395 – 408 г. Според тях, Артур бил далечен роднина и на още двама римски императори – Комод и Марк Аврелий.

Легендарният Камелот

Неделима част от преданията за крал Артур е неговата крепост Камелот, където се намирала и прословутата Кръгла маса, на която се събирал със своите рицари. Замъкът се превърнал в символ на добродетели като вярност, справедливост и преданост. В интерес на истината, обаче, Камелот представлявал нещо напълно различно – малко римско укрепление, намиращо се на територията на съвременния град Колчестър (по това време се казвал Камулодунум. Той бил основан през 40 г. от римския император Клавдий). Повечето експерти са на мнение, че Артур не само никога не е посещавал въпросното укрепление, но и по негово време то вече било разрушено. За Камелот пръв споменава френският средновековен писател Кретиен дьо Троа близо шест века след смъртта на Артур.

Децата на Артур

За децата на Артур не се знае почти нищо. Предполага се, че той имал няколко сина, но съдбата им е обвита в мистерия. Гилдас, например, отбелязва единствено, че наследниците на Артур „отстъпвали значително по величие пред своя знаменит родител“. Освен това, съществуват сведения, че легендарният владетел убил един от синовете си – Амр. Каква била причината за това е въпрос, на който все още няма отговор. Основен акцент в преданията, свързани с Амр, не е неговата съдба, а гробницата, в която било положено тялото му. Твърди се, че тя била магическа и можела да променя размера си. „Мога да потвърдя това, видях го с очите си“, твърди Нений, монах от Уелс, който живял в края на VIII и началото на IX в. Въпреки това, до нас не са достигнали никакви сведения за самия Амр и причината, поради която бил убит от собствения си баща.

