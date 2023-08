Адренохром – истина или измислица е конспиративната теория за „дрогата на елита“

Е дна от най-странните и шокиращи конспиративни теории, която от години се радва на голяма популярност, гласи, че съществува тайна организация, занимаваща се с трафик на деца. В нея членуват някои от най-богатите хора в света – включително държавни ръководители, политици, бизнесмени, актьори, музиканти и т.н. Сред тях се открояват имената на известни личности като Том Ханкс, Опра Уинфри, Джордж Сорос, Барак Обама и Хилъри Клинтън. Според поддръжниците на тази теория, всички те са сатанисти, източващи кръвта на отвлечени деца, като целта им е да се сдобият с веществото адренохром, известно и като „дрогата на елита“. Твърди се, че то предизвиква уникално чувство на еуфория, а освен това има способността да подмладява всеки, който го приема редовно. Има ли основания да се смята, че въпросните твърдения са нещо повече от поредната безпочвена измислица, циркулираща в интернет? И какво всъщност представлява въпросният адренохром?

Корените на конспиративната теория

Повечето експерти са на мнение, че теорията за адренохрома е пряко свързана с разпространяваните в продължение на векове предания, според които евреите използват кръвта на деца в своите ритуали. Подобни твърдения били част от нацистката пропаганда по време на Втората световна война. През 1954 г. известният английски писател Олдъс Хъксли споменава за адренохрома в есето си „Дверите на възприятието“. В него той обсъжда дали въпросното вещество представлява съединение с ефект, наподобяващ този на психеделичните кактуси. За „дренохром“ пък се говори в романа на Антъни Бърджес „Портокал с часовников механизъм“, издаден през 1962 г. Най-често цитирана употреба на мистериозното вещество е тази в произведението на Хънтър Томпсън „Страх и омраза в Лас Вегас“ (през 1998 г. романът е екранизиран, а във филма участват звезди като Джони Деп, Бенисио дел Торо и Тоби Магуайър). В него адренохромът е описан като изключително мощен наркотик, в сравнение с който „мескалинът е джиндифилова бира“.

Що се отнася до твърденията за съществуването на тайна организация, която осигурява големи количества от веществото на своите членове, тя се появява за пръв път през 2013 г. в сайта 4chan. Няколко години по-късно, отново там се заражда и конспиративната теория QAnon, според която въпросната мрежа крои заговор срещу тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп. Някои дори твърдят, че анимационният филм от 2001 г. „Таласъми ООД“ (в него чудовища извличат енергия от детските писъци) е алегория на начина, по който се добива адренохром. Скандалната теория отново набра популярност около състоялата се по-рано тази година премиера на филма „Звукът на свободата“. В него се разказва за агент от Департамента за вътрешна сигурност на САЩ, опитващ се да разбие мрежа за трафик на деца. Джим Кавийзъл – актьорът, на когото е поверена главната роля, на свой ред предизвика скандал, след като заяви, че според него адренохром се добива чрез „измъчването на малки деца“.

