Жената, която се опълчи на нацистите и спаси стотици хора от сигурна смърт

Н а 11 март 1938 г. германски войници преминали границата с Австрия, с което било сложено началото на т. нар. аншлус – процесът по присъединяването на страната към Третия райх. Само ден по-късно, във Виена било организирано факелно шествие, а много хора приветствали нацистите като освободители. Историците определят случилото се като първото голямо изпитание за Вермахта в навечерието на Втората световна война. В резултат, Австрия станала германска провинция. На фона на тези събития, една американка се превърнала в символ на надеждата за стотици евреи и членове на съпротивата срещу режима на Адолф Хитлер.

Кодово име Мери

Мюриъл Гардинър е родена на 23 ноември 1901 г. в американския град Чикаго. Тя произхожда от заможно семейство. Нейният дядо по бащина линия, Нелсън Морис, е основател на една от първите и най-големи месопреработвателни фирми в Чикаго – Morris & Company. Дядо ѝ по майчина линия, Густав Суифт, пък е основател на фирмата за пакетиране на месо Swift & Company, която вдъхновила писателя Ъптън Синклер за написването на романа „Джунглата“, издаден през 1906 г.

