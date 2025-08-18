Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

И зраелски демонстранти, настояващи за сключване на сделка за освобождаване на заложниците в Газа, се опитаха да блокират цял Израел в рамките на една от най-големите вълни от протести от началото на продължаващата 22 месеца война в палестинския анклав, предаде Асошиейтед прес.

Според организаторите, които представляват семействата на заложниците, в протестите са се включили десетки хиляди хора в цялата страна.

В Израел нараства недоволството от плановете на правителството за нова военна офанзива в едни от най-гъстонаселените райони на ивицата Газа. Много израелци се опасяват, че това може да застраши останалите живи заложници. Смята се, че от общо 50 заложници в Газа, 20 са все още живи, посочва АП.

"Живеем между терористична организация, която държи в плен децата ни и правителство, което отказва да ги освободи по политически причини", каза Йехуда Коен, чийто син Нимрод е заложник в Газа.

Дори някои бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за слагане на край на войната.

Протестиращите се събраха в неделя на десетки места в цял Израел, включително пред домовете на политици, военни щабове и по главните магистрали. Те блокираха пътища и запалиха огньове. Някои ресторанти и театри затвориха врати в знак на солидарност с протестиращите. Израелската полиция арестува 38 души.

Краят на войната обаче не изглежда близо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подложен на натиск от различни лагери е се опитва да балансира, включително да предпази от разпадане управляващата коалиция, отбелязва АП.