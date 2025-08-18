Свят

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

Дори бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за прекратяване на войната

18 август 2025, 08:27
След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

Зеленски пристигна в Брюксел за среща с Фон дер Лайен

Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в САЩ

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи в Сърбия

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

И зраелски демонстранти, настояващи за сключване на сделка за освобождаване на заложниците в Газа, се опитаха да блокират цял Израел в рамките на една от най-големите вълни от протести от началото на продължаващата 22 месеца война в палестинския анклав, предаде Асошиейтед прес.

Според организаторите, които представляват семействата на заложниците, в протестите са се включили десетки хиляди хора в цялата страна.

В Израел нараства недоволството от плановете на правителството за нова военна офанзива в едни от най-гъстонаселените райони на ивицата Газа. Много израелци се опасяват, че това може да застраши останалите живи заложници. Смята се, че от общо 50 заложници в Газа, 20 са все още живи, посочва АП.

"Живеем между терористична организация, която държи в плен децата ни и правителство, което отказва да ги освободи по политически причини", каза Йехуда Коен, чийто син Нимрод е заложник в Газа.

Дори някои бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за слагане на край на войната.

Протестиращите се събраха в неделя на десетки места в цял Израел, включително пред домовете на политици, военни щабове и по главните магистрали. Те блокираха пътища и запалиха огньове. Някои ресторанти и театри затвориха врати в знак на солидарност с протестиращите. Израелската полиция арестува 38 души.

Краят на войната обаче не изглежда близо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подложен на натиск от различни лагери е се опитва да балансира, включително да предпази от разпадане управляващата коалиция, отбелязва АП.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Газа Израел протести
След катастрофата на „Възкресение

Тръмп: Зеленски може да сложи край на войната

Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци

След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

5 най-чести заболявания при малките кученца

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Гаспачо с диня: Перфектната студена супа за лятото

Любопитно Преди 25 минути

В горещите летни дни всички сме изправени пред дилемата какво да ядем и гаспачото е идеална опция

<p>Пеевски: Институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити</p>

Делян Пеевски поиска институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити

България Преди 1 час

„Хората трябва да бъдат пазени от капана „лесни пари”, смята лидерът на „ДПС – Ново начало”

Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

България Преди 1 час

На помощ са се притекли и много доброволци, тъй като площта на огъня е огромна

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

България Преди 1 час

В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

България Преди 2 часа

Алтернативен маршрут за пътуване е автомагистрала "Струма"

На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите

България Преди 2 часа

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж

„Чиста самоомраза“: Как Роби Уилямс успя да свали 12 кг и до какво доведе това

Любопитно Преди 2 часа

През 2023 г. Роби Уилямс говори откровено за това как е отслабнал с над 12 кг

<p>Истории на последните лунни хора</p>

Любопитно Преди 2 часа

Те бяха пионерите в космическите изследвания

<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

Технологии Преди 2 часа

Киберсигурността става все по-сложна и рискова

Софи Търнър: Целувките с Кит Харингтън бяха отвратителни

Любопитно Преди 10 часа

Двамата актьори си партнират в готическия хорър „The Dreadful”

Колко хора в световен мащаб притежават цял биткойн

Любопитно Преди 10 часа

Според проучване броят им е между 800 и 850 хиляди души

17-годишен българин с дебют за "Милан"

България Преди 12 часа

Централният защитник започва втория си сезон в академията на "росонерите"

Вучич: И фризьорите останаха без хляб заради уличните банди, ще възстановя реда в Сърбия

Свят Преди 12 часа

Вучич подчерта, че е горд да принадлежи към партията, чиито помещения са били подпалвани

Макрон: Слабост пред Русия днес означава бъдещи конфликти

Свят Преди 12 часа

Според него руският президент Владимир Путин не желае мир

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

България Преди 13 часа

То е организирано от Сдружение „Ангели на пътя”

