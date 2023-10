Екстрасенсите, които станаха част от Студената война

П о време на Студената война, правителството на САЩ решило да използва едно крайно необичайно „оръжие“ в съперничеството си със СССР – хора, които твърдели, че са надарени с телепатични способности. В рамките на строго секретен проект, стартирал в изследователска лаборатория в Калифорния през 70-те години на миналия век, властите започнали да набират мъже и жени, за които се смятало, че имат т. нар. екстрасензорни възприятия. Тяхната основна задача била една – разкриването на съветски тайни. През 2017 г. ЦРУ разсекрети огромно количество документи, съдържащи неизвестни до този момент подробности относно въпросния проект, получил името „Старгейт“. От тях станало ясно, че той приключил през 1995 г. В него били включени предполагаеми екстрасенси, които взели участие в редица операции – като откриване на заложници, отвлечени от терористични групировки и проследяването на престъпници, намиращи се на американска територия. В интерес на истината, началото на проекта „Старгейт“ било дадено след публикуването на доклад, в който се отбелязвало, че СССР отделя значителни средства за изследвания, свързани с екстрасензорните възприятия и телекинезата (предполагаемата способност да се движат предмети със силата на ума).

Феноменът Ури Гелер

През 1973 г. учени от Станфордския изследователски институт се свързали с човек, за когото се смятало, че притежава паранормални способности. Неговото име е Ури Гелер – бивш военен от израелски произход, който твърдял, че може да огъва метални прибори за хранене със силата на ума си. Той привлякъл вниманието на ЦРУ, което искало да разбере дали мистериозният мъж може да чете мислите на други хора и да ги контролира посредством телепатичните си умения. Нещо повече – с Гелер били проведени тестове, като целта им била да се установи дали той притежава екстрасензорни възприятия, чрез които може да наблюдава обекти, намиращи се на голямо разстояние от него.

Според разсекретените документи, по време на тестовете Гелер бил настанен в затворена стая. В друго помещение, човек рисувал значението на дума, взета на случаен принцип от речник. Задачата на Гелер била да възпроизведе това, което било скицирано на листа. Въпросният експеримент бил проведен многократно. Резултатите се оказали впечатляващи – Гелер успял да възпроизведе голяма част от изображенията. Някои от рисунките му, обаче, били само частично правилни. Това накарало учените да предположат, че той всъщност не „вижда“ скицираното от другите участници в експериментите, а онова, което те си представяли, когато прочетат думата. По време на един от опитите Гелер успял да възпроизведе частично картина, нарисувана от човек, намиращ се на хиляди километри от него. Заключението на ЦРУ гласяло, че той демонстрира паранормални способности по „убедителен и недвусмислен начин“.

През зимата на 1975 г. Гелер участвал в други експерименти, проведени в лаборатория в Ливърмор, Калифорния. По това време там се разработвали ядрени бойни глави, лазерни системи и други модерни оръжия. В края на 70-те години, обаче, ЦРУ прекратило участието си в изследването на екстрасензорните възприятия. Така, с тях се захванала Агенцията за военно разузнаване, а програмата се прехвърлила във Форт Мийд, Мериленд. През следващите две десетилетия, Конгресът продължил да отпуска средства за проекта. „Изглежда ми като дяволски евтина радарна система“, заявил конгресменът от Северна Каролина Чарли Роуз по време на среща на комисията по разузнаване в Камарата на представителите, състояла се през 1979 г. „Ако руснаците я имат, а ние – не, това би било сериозен проблем“, добавил той.

Заключенията на ЦРУ

Един от екстрасенсите, работили като сътрудници на американските военни, е ветеранът Джоузеф Макмонигъл. Пред вестник „Вашингтон пост“ той споделил, че е участвал в около 450 мисии, проведени в периода 1978 – 1984 г. По време на една от тях Мамонигъл помогнал за откриването на заложници в Иран. Освен това, той разкрил самоличността на агент на КГБ, който носел в себе си малък радиопредавател, скрит в калкулатор. През 1989 г. Анджела Форд пък помогнала на властите да заловят избягал престъпник. По думите ѝ, благодарение на екстрасензорните си възприятия, тя установила, че беглецът се намира в „Лоуел, Уайоминг“. Впоследствие полицията задържала мъжа на около 150 км. западно от намиращия се в щата Уайоминг град Ловел.

Пентагонът продължил да отхвърля твърденията, че финансира проучвания, свързани с екстрасенси, въпреки че още през 80-те години започнали да изтичат секретни документи с подробности за подобни експерименти. През 1995 г. ЦРУ публикува доклад, в който се признава, че американското правителство проучвало въпроса за използването на предполагаемите екстрасензорни възприятия като средство за разузнаване. В документа също така се отбелязва, че проектът „Старгейт“ се оказал провал, тъй като „все още няма яснота дали е демонстрирано паранормалното явление, известно като дистанционно наблюдение“. Авторите му добавят, че някои тестове са били успешни и са получени „крайно необичайни данни“, но като цяло резултатите са твърде „неясни и двусмислени“ и не съдържат съществена разузнавателна информация.

