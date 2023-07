На ръба на масова истерия: НЛО и Студената война

В началото на 1953 г. новосъздаденото Централно разузнавателно управление на САЩ се изправило пред един необичаен проблем – съобщенията за наблюдения на НЛО започнали да се увеличават драстично. Медиите обръщали голямо внимание на темата, като тя постепенно се превърнала в повод за безпокойство у много хора. Така, ЦРУ взело решение да проучи въпроса, за да разбере дали мистериозните явления в небето представляват заплаха за националната сигурност. По това време Студената война била в разгара си и милиони американци вярвали, че всеки момент може да започне ядрена война между САЩ и СССР. Властите се притеснявали, че всичко това може да доведе до избухването на масова истерия.

Фактът, че вестниците всеки ден публикували статии за летящи чинии, забелязани в различни части на страната, несъмнено допринасял за покачването на напрежението. Показателно е, че в периода март – юни 1953 г. броят на наблюденията на НЛО, докладвани на ВВС на САЩ, нараснал от 23 на 148. Заключението на ЦРУ било, че трябва да се вземат мерки, „за да бъде минимизиран рискът от паника“, се казвало в правителствени документи, разсекретени години по-късно.

Реална заплаха

ЦРУ се обърнало с молба за помощ към проф. Хауърд Пърси Робъртсън от Калифорнийския технологичен институт. Той оглавил група учени, които били натоварени със задачата да анализират събраните в периода 1947 – 1953 г. данни за наблюдения на НЛО. Те се срещнали с капитан Едуард Дж. Рупелт и астронома Джоузеф Алън Хайнек, които участвали в започналия през 1952 г. проект „Синя книга“ (друго изследване на НЛО, извършено под командването на американските военновъздушни сили). Експертите заключили, че за голяма част от случаите, разследвани от Рубелт и Хайнек, има напълно логични обяснения.

Заплаха, обаче, съществувала, отбелязали учените, ръководени от Робъртсън. Тя не била свързана с летящи чинии и малки зелени човечета. „Проблемът били хората. Имало опасения, че американците могат да изпаднат в паника, да настъпи масова истерия, с която властите просто нямали ресурс да се справят“, подчертава Джон Грийнуолд – младши, който се занимава с изследването на правителствени документи. ЦРУ на свой ред се притеснявало от евентуална чуждестранна намеса, смята Ник Поуп, служител в британското министерство на отбраната, който се занимавал с разследването на сигнали за НЛО между 1991 и 1994 г. Според него, американските власти се опасявали, че СССР може да се възползва от интереса към темата за летящите чинии и да предизвика паника. Намек за това се съдържал в доклада на Робъртсън и неговите колеги, който бил разсекретен през 1975 г. В него се твърдяло, че „масовата истерия“, причинена от НЛО, може да доведе до „по-голяма уязвимост в случай на психологическа война, започната от нашите врагове“.

